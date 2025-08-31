Labdarúgó NB I - A Fradi az ötödik helyen cövekel

2025. augusztus 31. 07:02

A nemzetközi mezőnyben harmatgyengén szereplő Paks fölényesen vezeti a Labdarúgó NB I tabelláját: 4 ponttal előzi a második helyzettet, azaz egy fordulóban még utolérni sem lehet, ha kikap, akkor sem. Épp a második helyezett Debrecenhez utazik a Fradi vasárnap, ha pontokat veszít a Vasutasnál, lesajnálhatóvá válik. A nemzetközi mezőnyből most kieső Győr a Spartacussal küzdhet: esélyese a meccsnek. Noha ezek a közepes csapatok egymás ellen feszült mérkőzéseket játszanak, ez az NB I nem tud nemzetközileg versenyképes gárdákat előállítani. Pedig az első ossztályú bajnokság értelme pont ez lenne.

