US Open - Babosék nyolcaddöntősök női párosban

2025. augusztus 30. 22:04

Babos Tímea és Luisa Stefani párosa nyolcaddöntőbe jutott az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A magyar, brazil kettős az első fordulóban szetthátrányból fordítva nyert a Barbora Krejcikova, Jelena Ostapenko cseh, lett duó ellen, a második körben pedig két hazai teniszező várt rá.

Babosék ugyan rosszul, 0:3-mal kezdtek, de 2:4 után sorozatban négy játékot nyerve mégis előnybe kerültek. A második játszmában a magyar, brazil páros kétszer is brékelni tudta riválisát, s mivel csak egyszer veszítette el az adogatójátékát, a duó harmadik meccslabdáját kihasználva, 1 óra 38 perces találkozó után bejutott a 16 közé.

A nyolcaddöntőben tisztán kínai, vagy egy kínai, orosz kettős vár majd Babosékra.

A női párosversenyben még Stollár Fanny is érdekelt, ő és a tajvani Vu Fang-hszien a nyolcaddöntőbe kerülésért lép majd pályára, várhatóan vasárnap.

Eredmény, női páros, 2. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil)-Iva Jovic, Clervie Ngounoue (amerikai) 6:4, 6:4

mti