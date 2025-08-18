Zelenszkijnek a végét jelentené – minden szempontból – a béke

Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.

2025. augusztus 18. 22:16

Zelenszkij ukrán elnök elutasította Trump amerikai elnök felszólítását, hogy területi engedmények árán kössön békét Oroszországgal, a Krím és a Donbász átengedésével.

Komolyan vehetjük-e, hogy Washingtont ez meglepte?

Ha igen, akkor nagyon alacsony színvonalú az amerikai elemzőképesség. Zelenszkij ugyanis nem ismerheti be, hogy fölöslegesen visel háborút több mint három esztendeje.

A valódi számokat kevesen tudják, de valószínű, hogy mintegy egymillió ukrán fiatalember halt meg katonaként az orosz fronton. Zelenszkij pszichopata voltát ez önmagában bizonyítja. Könyörtelenül küldte halálba honfitársait. És küldi mind a mai napig. Miközben dicsőségben fürödve vigyorog neves valódi politikusok oldalán a kamerák előtt. Egyszer Putyin azt mondta, az az érzése, hogy Ukrajnáról nem ukránok tárgyalnak… Katonaviselt emberek el tudják képzelni, át tudják élni, mit szenvednek ukrán fiatalemberek a fronton.

Zelenszkij táncos komikus.

Soha nem volt katona, fogalma sincs, mit jelent a frontszolgálat. Őt ez nem is érdekli. Ő személyes játszmát vív Putyinnal. Hogy ebben a személyes hiúsági játszmában ukrán fiatalemberek ezrei halnak hősi halált naponta, ez a táncos komikust nem érdekli. Ő Putyint akarja legyűrni bármi áron.

Ez látszott már a háború kezdete előtt.

Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás.

Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.

És a háború első napjaiban is azzal heccelte Putyint, hogy ő komoly nyugati fegyvereket fog kapni, és ezekkel megveri az orosz hadsereget. Hogy ezekben a heccelő napokban is ukrán fiatalemberek ezrei haltak meg a fronton, ez a táncos komikust nem érdekelte.

Ha Zelenszkij területeket engedne át Oroszországnak, akkor nem kellene idegen titkosszolgálatnak ügyködnie. Ukrán szerveződés semlegesítené a táncos komikust.

Azt ugyanis nem nyelné le az ukrán társadalom, hogy egymillió ukrán fiatalember halt meg fölöslegesen. A területeket emberáldozatok nélkül is át lehetett volna engedni Oroszországnak.

Több szempont Putyinra vonatkoztatva is igaz.

A pontos adatokat csak évtizedek múlva ismerhetjük meg, de valószínű, hogy orosz részről is mintegy egymillió az emberáldozat. Putyin nem mondhat le a Donbászról, a Krímről és Ukrajna NATO-csatlakozásának ejtéséről.

Ha ezt tenné, testület elé állítanák.

Mindebből az következik, hogy Trump békekísérlete derék dolog.

De teljesen reménytelen.

Molnár Pál

Kép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtóhivatal



Gondola