A hazugságpropagandát pénzeli a brüsszeli szélsőség

A belügyeinkbe történő külföldi beavatkozás összefonódik egyfajta hazai hazaáruló tevékenységgel, amely már a magyar nemzetbiztonságot veszélyezteti - leplezi le a legszélsőségesebb rasszistákat: a hungarofóbokat Bánó Attila.

2025. október 12. 05:00

Az Európai Bizottság októberben újraindította dezinformációs kampányokat finanszírozó programját − írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal MTI-hez eljutatott közleményében. Bánó Attila publicistát kérdezte a Gondola.

− Szerkesztő úr, az EU által finanszírozott két magyarországi projekt, a Lakmusz és a Hungarian Digital Media Observatory (HDMO) teljes költségvetése több, mint 4 millió euró, amelynek mintegy kétharmadát az uniós hozzájárulás teszi ki. A brüsszeli szélsőség az uniós adófizetők pénzéből hatalmas összegeket zúdít propagandaközpontoknak a társadalmak agymosására. Ezt a torzulást évtizedekig nem lehet majd helyreállítani, hogyan tudjuk túlélni mégis?

− Hogyan tudjuk túlélni a kártevést? Csak azt tudom, hogy túl kell élni, mert aki meghátrál a globalista szellemi invázióval szembeni küzdelemben, az leírhatóvá válik. Számunkra létkérdés az ellenállás és a vele együtt járó szívós munka. Tudjuk, hogy az említett Lakmusz szerkesztősége szorosan együttműködik a 444.hu-val − közös kiadójuk a Magyar Jeti Zrt. −, és arról is értesülhettünk, hogy csatlakozott az Európai Digitális Média Obszervatóriumhoz (EDMO), amelyet az Európai Bizottság létesített öt évvel ezelőtt. A projektet állítólag az álhírek és a dezinformációk elleni küzdelem jegyében hozták létre. Erről eszünkbe jut, hogy ezt az a politikai-világnézeti oldal hozta létre, amely élen jár az álhírek és dezinformációk előállításában. A brüsszeli propaganda régóta hirdeti, hogy a tömeges migráció szükséges és hasznos, miközben a migránsok zömét ellenőrizhetetlen, illegális bevándorlók teszik ki, akik nem csak terhelik a befogadó országok gazdaságát, hanem a bűnözési mutatókat is jelentősen rontják. Dezinformációnak tekinthetők az ukrajnai háború kilátásaival, az oroszok térdre kényszeríthetőségével kapcsolatos mesék, valamint az Európát fenyegető orosz veszélyről szóló rémhírek is. Azt az álhírt például több alkalommal próbálták elhitetni velünk, hogy Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása indokolt, mert az ország rohamléptekben demokratizálódik, és egyre inkább megfelel a csatlakozási előírásoknak.

− A költségek egyre nagyobb hányadát az Európai Bizottság viseli − írja a Hivatal. A hazai kedvezményezettek között megtalálható többek között az említett 444-et kiadó Magyar Jeti Zrt., továbbá az Idea Alapítvány, a Magyar Hangot kiadó Alhambra-Press Bt., a Political Capital, a Mérték Médiaelemző Műhely, valamint az Amnesty International is. Ezeknek a propagandaközpontoknak a táplálását valójában nem az Európai Bizottság viseli, hanem az adófizető tömegek. Hogyan lehet minél több EU-polgárral tudatosítani, hogy a keservesen megkeresett, majd befizetett pénzt a brüsszeli szélsőség agymosóknak ajándékozza?

− Ezt a tudatosító munkát akkor lehetne elvégezni Nyugaton, ha az európai média jelentős része lojális lenne a patrióta, szuverenista felfogású politikai tömörülések iránt. Ez esetben az uniós polgárok többségéhez eljuthatnának a valós információk arról az alattomos és kártékony tevékenységről, amit a bizottság, illetve az úgynevezett brüsszeli elit a normális társadalmi elvárásokkal szemben végez. Hazánkban a patrióta erők a digitális térben már felvették a kesztyűt és vállalják a harcot, de az uniós országok többségében e téren hátrányban vagyunk. Pedig a küzdelemre ott is nagy szükség van, mert a hatalomtól megszédült vezető klikk semmibe veszi Európa polgárainak elemi érdekeit. Brüsszel a globális gazdasági és politikai erők irányítóinak akar megfelelni, azokat szolgálja. A média, a tömegtájékoztatás szerepe és felelőssége e tekintetben rendkívül meghatározó. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a nyugati fősodratú sajtó miket hord össze a mai magyar kormányzatról és miként torzítja el az országunkról alkotható reális képet, amikor például az állítólagos diktatúráról, a sajtószabadság hiányáról, a parttalan bevándorlást elutasító magatartásunkról fogalmaznak meg kemény bírálatokat. Ennél is durvább azonban, amikor felerősítik a brüsszeli háborúpárti héják hazudozásait az orosz fenyegetésről, amelyre hivatkozva megindokolhatják a közös gigahitelek felvételének szükségességét. Ez a legfelháborítóbb aljasság, amit az európai társadalmakkal szemben elkövetnek. Zsákszámra öntik az euró milliárdokat az ukrajnai háború folytatásához, Ukrajna közigazgatásának, gazdasági és politikai rendszerének életben tartásához, s ezzel emberek százmillióit, valamint azok utódait kergetik élethosszig tartó adósságcsapdába. Ez lenne Európa érdeke? A nyugati balliberális sajtó ellenségnek kiáltja ki azt, aki nem áll be a hazugok kórusába, s aki rámutat az önromboló magatartás veszélyeire. Ezért van a célkeresztjükben Orbán Viktor és a mostani magyar kormány.

Bánó Attila, Telki, 2025. október 11. - családi archívum

− 2025 májusában sokkszerű kampány indult, amely az ukrán titkosszolgálat közleményére építve Magyarországot katonai agresszorként próbálta beállítani. Egyértelmű, hogy ez a kísérlet hazaárulásnak minősíthető. Hogyan lehet képzett emberekből álló propagandaközpontokat úgy elbolondítani, hogy már saját biztonságukat is veszélyeztessék?

− Az ukrán titkosszolgálat felülről érkezett feladatot hajtott végre. Közleményét a „képzett emberekből álló” hazai propagandaközpont kritikátlanul átvette, ami valóban felháborító volt. A Zelenszkij-rezsim nem titkolja, hogy a jelenlegi magyar kormány megbuktatására tör, és örömmel venné az ukránbarát Tisza Párt hatalomra jutását. Itt tehát a belügyeinkbe történő külföldi beavatkozás összefonódik egyfajta hazai hazaáruló tevékenységgel, amely már a magyar nemzetbiztonságot veszélyezteti. A kormány igyekszik kivédeni a provokatív kísérleteket, de nagyon sok múlik a magyar társadalom józan ítélőképességén. Ha választópolgáraink többsége nem dől be a rágalmaknak, a szemfényvesztő kampányfogásoknak, akkor ellenfeleink hiába mesterkednek nemzeti elkötelezettségű kormányunk megbuktatásán, a sanda próbálkozás kudarcot fog vallani a tavaszi választásokon.

Molnár Pál

