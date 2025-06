A korrupció nem a problémája, hanem a működésmódja az EU-nak

Most pedig a mérsékelt tehetségű, de roppant elszánt (ez a lehető legrosszabb kombináció...) uniós főáram előállt az orosz riogatással, amelyre a szerencsétlen történelmű közép- és északkeleti európai államok (az ütköző zónások) persze vevők - elemez Galló Béla.

2025. június 27. 06:03

Az Európai Unió csúcsa és a korrupció csúcsa egybeesik - commission.europa.eu

Mivel Oroszország a következő öt évben képes lesz próbára tenni az európai védelmi képességet és kötelezettségvállalásokat, az Európai Uniónak 2030-ra mindennel rendelkeznie kell, amire a hiteles elrettentéshez szüksége lehet - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Hágában kedden. Galló Béla politológust kérdezte a Gondola.

- Galló úr, Oroszország több mint 3 év alatt Ukraja négy megyéjét sem tudta elfoglalni. Leyen asszony miért engedheti meg magának, hogy hülyének nézze az Európai Unió félmilliárd polgárát?

– A ruszofóbia aktuális uniós politikai változata, miszerint az oroszok Európára fenik a fogukat, bruttó propaganda és nettó manipuláció. Nézzük a tényeket. A 2.világháború után a szovjetek kelet- és közép-európai jelenlétéhez a Nyugat is " nagyvonalúan" hozzájárult, ez volt Jalta lényege. 1956-ban ennek érinthetetlenségét mi is megtapasztalhattuk... A szovjet összeomlás után Oroszország - Jelcin vodkás intermezzóját követően - a hagyományos orosz nagyhatalmi geopolitikához tért vissza, ennek sosem volt része a Nyugat "elfoglalása". Putyinék mai, úgynevezett közel-külföld koncepciója az ütközőállamok kialakítását jelenti, lévén egyik nagyhatalom se szeret közvetlen határokat egy másik nagyhatalommal. Ukrajna NATO-tagsága nekik ezt jelentené.

Ráadásul világpolitikai dimenzió, hogy sem az USA, sem Kína nem szerette volna, és nem is szereti, ha az orosz nyersanyagok meg a német technológia egymásra talál(ná)nak. Olyan szuperhatalmi potenciál jönne ezzel létre, amely egyiküknek sem érdeke, ez geopolitikai egyszeregy. Amikor ennek a flörtnek némi jele mutatkozott (Schröder, Merkel idején), Washington befeszült, s meg is fúrta a német-orosz energia-szövetséget. Most pedig a mérsékelt tehetségű, de roppant elszánt (ez a lehető legrosszabb kombináció...) uniós főáram előállt az orosz riogatással, amelyre a szerencsétlen történelmű közép- és északkeleti európai államok (az ütköző zónások) persze vevők.

- Leyen közölte: az EU rekordidő alatt fokozta a védelmi ipari termelését, alkalmazkodva az új valósághoz: egy teljes körű háborúhoz európai földön. A NATO és az EU a háborús pszichózissal a hadiipar pénzembereinek kedveskedik. A fősodor sajtó ugyanígy korrumpálódott, de miért nem leplezi le a szélsőségeseket a második nyilvánosság?

- Leyen asszony élen jár a tévedésekben. Az, hogy Európa katonailag gyenge, tény. Az is, hogy ezen változtatni kellene. De hogyan? Milyen koncepció alapján? A NATO befizetés emelésével? Önálló európai haderőfejlesztéssel, ami nem ugyanaz? Mit jelentene ez a kettősség az euroatlanti viszonyban, illetve gazdaságilag kibírható lenne-e a párhuzamos megterhelés? (Úgy értem az európai társadalmak számára, mert a fegyverlobbi persze benne lenne..., sőt gazdaságélénkítő hatását hangsúlyozná.) Aztán ott van a német hadsereg ügye. Ha megszűnnének fejlesztésének történelmi gyökerű korlátai, evvel Jaltának végleg, s gyaníthatóan az EU-nak is vége lenne. Nem igazán látom azt a jelenetet, hogy Londonban, Párizsban tapsolnak a Bundeswehr erősödésének...

Német katonák - tagesschau.de

Egyszóval megint dilettáns ötletek emelkednek az uniós politika szintjére, de ez van, bár szeretni azért nem szeretjük.

- Leyen az évszázad legnagyobb korrupciójának gyanúja alatt nyög, tehát teljesen hiteltelen. Ez miért nem zavarja az EU testületeit?

- A korrupció nem a problémája, hanem a működésmódja a jelenlegi EU-nak. Sem a sajtótól, sem a bíróságoktól nem vàrható ennek lényegi leleplezése. Lehetnek maszatolások, kirakatperek is esetleg, de ezek maguk is a szisztéma részei, levezető csatornái. Az európai társadalmakban azonban gyűlik már a protest-energia, lassan, de biztosan.

