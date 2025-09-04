Az örök élet már nem utópia? - Putyin és Hszi Csin-ping arról elmélkedtek, hogyan lehet 150 évig élni

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin és Kína vezetője, Hszi Csin-ping meglepő témáról beszélgettek a pekingi Győzelem napi parádé kulisszái mögött: az örök élet és a 150 éves életkor elérése is szóba került.

2025. szeptember 4. 08:04

A két államfő közti párbeszédet a kínai állami televízió (CCTV) kamerái rögzítették véletlenül, amikor a mikrofonokba hallatszott az informális beszélgetésük. A felvétel szerint a vezetők arról cseréltek eszmét, milyen lehetőségeket kínálhat a modern orvostudomány, különösen a szervátültetések és a biotechnológiai fejlesztések, az emberi élet meghosszabbítására.

„Régen ritka volt, hogy valaki 70 évig éljen, de manapság 70 évesen még gyereknek számítasz” – jegyezte meg Hszi Csin-ping, a tolmács szerint orosz nyelven.

„A biotechnológia fejlődésével az emberi szervek folyamatosan átültethetők, így az emberek egyre fiatalabbá válhatnak, sőt, akár az örök élet is elérhető lehet” – válaszolta Putyin kínai fordítás alapján.

Hszi ezután hozzátette: „A század végére reális esély lehet arra, hogy az ember 150 évig éljen.”

A különös eszmecsere egy nagyszabású katonai parádé mellett zajlott, amelyet Kína a második világháborús győzelem 80. évfordulója alkalmából rendezett. Az eseményen 26 ország vezetője vett részt, köztük Kim Dzsongun és Vlagyimir Putyin is — ez volt az első alkalom, hogy a három autoriter vezető egyszerre jelent meg nyilvánosan.

A háttérben azonban árnyaltabb kérdések is felmerülnek. Kína korábban hírhedt volt az elítéltekből származó szervek felhasználásáról — bár ezt 2015-ben hivatalosan betiltották, emberi jogi szervezetek szerint a gyakorlat nem szűnt meg, hanem inkább kisebbségek, például az ujgurok körében folytatódik.

Putyin és Hszi egyaránt 72 évesek, és úgy tűnik, személyesen is érdeklődnek az öregedés lassítása iránt. A Times of London korábbi jelentése szerint az orosz kormány utasította a tudósokat, hogy gyorsítsák fel az öregedés elleni kutatásokat — ezek fókuszában a sejtszintű degeneráció, a kognitív hanyatlás és az immunrendszer megerősítése áll.

Az, hogy egy szuperhatalom vezetői az örök élet lehetőségén gondolkodnak, korábban sci-fi-be illő gondolat lett volna. Ma azonban, a tudomány fejlődésének tükrében, egyre inkább valós kérdéssé válik: meddig élhet az ember – és milyen áron?

GK