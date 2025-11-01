Szijjártó Péter: Győrben létrejön a hatodik Konfuciusz Intézet Magyarországon

Szerző: mti

2025. november 1. 11:06

Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs és Szeged után a győri Széchenyi István Egyetemen létrejön immár a hatodik Konfuciusz Intézet is Magyarországon, ami újabb lendületet ad a magyar-kínai együttműködésnek - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton.

A tárcavezető rámutatott, hogy jelenleg Magyarország öt nagy egyetemén működik Konfuciusz Intézet, amelyek a kétoldalú stratégiai partnerség kulturális, oktatási alapját biztosítják, s lehetővé teszik a kínai nyelv tanulását és a távol-keleti ország kultúrájának megismerését, különböző kurzusaik révén pedig a gazdasági együttműködés fejlesztését is szolgálják.

"Döntés született arról, hogy létrejön a hatodik Konfuciusz Intézet Magyarországon. Az ELTE, a Szegedi, a Debreceni, a Pécsi és a Miskolci Egyetem után a győri Széchenyi István Egyetemen jön létre hazánk hatodik Konfuciusz Intézete" - tudatta.

"Ez az ötödik helyre tesz majd minket Európában a Konfuciusz Intézetek tekintetében" - tette hozzá.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy ezen újabb intézet megnyitása hozzá fog járulni a magyar-kínai oktatási, kulturális és gazdasági együttműködés fejlesztéséhez.

"A Széchenyi István Egyetem hazánk egyik legversenyképesebb egyeteme, amelynek a működése most egy új tényezővel, egy új intézettel bővül" - mondta.

"A Konfuciusz Intézet győri megalapítása mind Győr városának, mind a győri egyetemnek, mind a hazai gazdaságnak, mind a magyar-kínai együttműködésnek újabb lendületet fog adni" - vélekedett.

A miniszter arra emlékeztetett, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök legutóbbi budapesti látogatásán a felek megállapodást írtak alá a minden területre kiterjedő, legmagasabb szintű stratégiai együttműködésről a két ország között.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország ebből az együttműködésből máris igen sokat profitált, ide érkezett ugyanis tavaly és tavalyelőtt is a legtöbb kínai beruházás Európában.

"Munkahelyek tízezrei jönnek létre, s Magyarország vezető szerepet játszik a világgazdaság folyamatait leginkább meghatározó technológiai forradalom során. Ennek a gazdasági együttműködésnek fontos alapját adja az oktatási és kulturális együttműködésünk" - összegzett.