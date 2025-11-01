A Szkíta Aranyszarvas-díj átadása
2025-ben a Szkíta Aranyszarvas-díjat — a Kuratórium döntése alapján —
Pintér András operatőr, filmrendező
és Szabados Zsuzsanna fotográfus, forgatókönyvíró alkotópáros (ANZSU Film) kapja
A díjazottakat laudálja: Buglya Sándor Kossuth-díjas filmrendező
A díjat átadja a Szkíta Aranyszarvas-díjbizottság kuratóriumának elnöke: Cakó Ferenc Kossuth-díjas grafikus, animációs filmrendező
Időpont: 2025. november 28.
Budapest
A Szkíta Aranyszarvas-díjat
Puszt Tibor filmrendező,
Mihály Gábor szobrászművész,
Molnár Pál újságíró,
Vincze László grafikusművész
alapították 2002-ben.
A Szkíta Aranyszarvas-díj azokat a magyar filmművészeket jutalmazza, akik több évtizedes munkásságukkal itthon és külföldön elismerést szereztek a magyar filmnek, és alkotásaikban a magyar és európai szellemiség együtt van jelen. A Szkíta Aranyszarvas-díj, szakmai elismerés. A filmes szakmában kiemelkedő, már korábban díjazott művészek ítélik oda, az általuk arra méltónak talált kollégáiknak. Ez emeli meg a díj különleges értékét.
A Szkíta Aranyszarvas-díj Mihály Gábor Kossuth- és Munkácsy -díjas szobrászművész alkotása.
archív
A Díszoklevelet Vincze László Magyar Örökség Díjas papírmerítő mester, grafikusművész készítette.
Az eddigi 16 szobordíj Mihály Gábor felajánlásával készült. Az idei évtől az MMA támogatásával valósul meg.
Eddigi díjazottak:
2002. Hintsch György filmrendező, forgatókönyvíró
2003. Jeli Ferenc filmrendező
2004. Hildebrand István operatőr
2005. Morell Mihály vágó
2006. Fakan Balázs dramaturg
2007. Pap Ferenc operatőr
2008. Dárday István filmrendező
2009. Kurucz Sándor operatőr
2010. Csurka István forgatókönyvíró
2011. András Ferenc filmrendező
2012. Fazekas Lajos filmrendező
2013. Vitézy László filmrendező
2014. Jelenczki István filmrendező
2015. Bácskai Lauró István filmrendező
2016. Péterffy András filmrendező
2018. Puszt Tibor filmrendező
2018 és 2024. között a díj nem került átadásra.