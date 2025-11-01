A Szkíta Aranyszarvas-díj átadása

Szerző: gondola

2025. november 1. 13:03

2025-ben a Szkíta Aranyszarvas-díjat — a Kuratórium döntése alapján —

Pintér András operatőr, filmrendező

és Szabados Zsuzsanna fotográfus, forgatókönyvíró alkotópáros (ANZSU Film) kapja



A díjazottakat laudálja: Buglya Sándor Kossuth-díjas filmrendező

A díjat átadja a Szkíta Aranyszarvas-díjbizottság kuratóriumának elnöke: Cakó Ferenc Kossuth-díjas grafikus, animációs filmrendező

Időpont: 2025. november 28.

Budapest

A Szkíta Aranyszarvas-díjat

Puszt Tibor filmrendező,

Mihály Gábor szobrászművész,

Molnár Pál újságíró,

Vincze László grafikusművész

alapították 2002-ben.

A Szkíta Aranyszarvas-díj azokat a magyar filmművészeket jutalmazza, akik több évtizedes munkásságukkal itthon és külföldön elismerést szereztek a magyar filmnek, és alkotásaikban a magyar és európai szellemiség együtt van jelen. A Szkíta Aranyszarvas-díj, szakmai elismerés. A filmes szakmában kiemelkedő, már korábban díjazott művészek ítélik oda, az általuk arra méltónak talált kollégáiknak. Ez emeli meg a díj különleges értékét.

A Szkíta Aranyszarvas-díj Mihály Gábor Kossuth- és Munkácsy -díjas szobrászművész alkotása.

archív

A Díszoklevelet Vincze László Magyar Örökség Díjas papírmerítő mester, grafikusművész készítette.

Az eddigi 16 szobordíj Mihály Gábor felajánlásával készült. Az idei évtől az MMA támogatásával valósul meg.

Eddigi díjazottak:

2002. Hintsch György filmrendező, forgatókönyvíró

2003. Jeli Ferenc filmrendező

2004. Hildebrand István operatőr

2005. Morell Mihály vágó

2006. Fakan Balázs dramaturg

2007. Pap Ferenc operatőr

2008. Dárday István filmrendező

2009. Kurucz Sándor operatőr

2010. Csurka István forgatókönyvíró

2011. András Ferenc filmrendező

2012. Fazekas Lajos filmrendező

2013. Vitézy László filmrendező

2014. Jelenczki István filmrendező

2015. Bácskai Lauró István filmrendező

2016. Péterffy András filmrendező

2018. Puszt Tibor filmrendező

2018 és 2024. között a díj nem került átadásra.