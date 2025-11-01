A festészet kontinensek közös nyelve

Szerző: Molnár Pál

2025. november 1. 05:04

Az aradi, szabadkai, szegedi folyóiratok közös fesztiválján nyitották meg Gyurkovics Hunor festőművész tárlatát a szabadkai Népkörben. Az alkotót kérdezte a Gondola.

* Művész úr, a folyóiratok, köztük az Aracs, amelynek Ön is alapítója, hogyan tartják mozgásban a képzőművészetet?

– Úgy vélem, hogy a művészetek az élet legteljesebb kifejezői, az élet esszenciája. Ezért lapunkban is alkalmazzuk. Arra törekszünk, hogy az Aracs folyóirat minél tökéletesebb legyen, így a képzőművészet, festészet, szobrászat, grafika mellett az iparművészetek is – mint például a kerámia –, valamint az építészet, fotóművészet stb. is helyet kapnak. Jómagam úgy terveztem meg a lap arculatát, hogy logójába az Aracs elnevezésbe beleszőttem ősi írásmódunk, a rovásírás stílusát, valamint a pusztatemplom képét és Szent István keresztény államalapítónk portréját is. A lapunk kilenc utolsó oldalán színesben mutatjuk be egy-egy Kárpát-medencei magyar művész alkotásait.

* Az Ön életműve miként erősítette a délvidéki magyarság életkedvét?

– Idővel kialakítottam a magam egyéni festészeti stílusát, amelyet szimbolikus alkotásként határozhatok meg. Grafikában és festészetben is röviden, velősen, kevés szóval fejezek ki lényeges dolgokat a vizualitás nyelvén. Célom a tökéletes egyszerűség. Harminchét éves pedagógiai munkásságom kezdetétől számtalanszor hívtak meg önálló kiállításra bel- és külföldön. A meghívásokat – amikor csak tehettem – mindig elfogadtam, és ez így történik mind a mai napig. Legutóbbi kiállításaim ez évben Szilágyiban, a római katolikus templomban, Szegeden a Délvidék Házban, majd Szabadkán, a Népkör Oláh Sándor Körgalériában voltak. Így a közönségnek módjában állt megtekinteni például az Attiláról, Árpádról, Szent Istvánról készült portéimat, valamint a Turul madár, a Csodaszarvas, a Honfoglaló, a Vérszerződés, a Törökverő, a Világbéke és más alkotásaimat. A szegedi tárlatom még mindig megtekinthető. Alkotásaimmal igyekeztem hozzájárulni a magyarságtudat erősítéséhez. Képzőművészeti munkásságomat idén Életfadíjjal jutalmazták.

A festőművész - facebook

* A festészet hogyan alakít ki közös nyelvet a különböző népek között Európában, Ázsiában?

– A művészeteknek alapjában véve van egy közös törvényük, nyelvük, amely minden művészetre – így a festészetre is – vonatkozik ősidőktől fogva. Ezt a nyelvet mindenki érti, függetlenül az országoktól, illetve kontinensektől.