Iskolai bántalmazás

2025. november 1. 12:06

Egy magyar művész is csatlakozott a nemzetközi Odd Socks Day akcióhoz. Csatlakozz te is: viselj felemás zoknit, és fejezd ki szolidaritásodat az áldozatokkal, valamint tiltakozásodat az iskolai bullying ellen! Az Odd Socks Day 2025-ben november 10-én lesz, míg az UNESCO iskolai zaklatás elleni világnapját november 6-án tartják.

Részletek itt olvashatók: https://www.drdance.net/hirek-a-t%C3%A1ncr%C3%B3l/nem-vagy-egyed%C3%BCl-felem%C3%A1s-zoknival-az-iskolai-er%C5%91szak-ellen

