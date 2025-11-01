Iskolai bántalmazás
Szerző: OS
2025. november 1. 12:06
Egy magyar művész is csatlakozott a nemzetközi Odd Socks Day akcióhoz. Csatlakozz te is: viselj felemás zoknit, és fejezd ki szolidaritásodat az áldozatokkal, valamint tiltakozásodat az iskolai bullying ellen! Az Odd Socks Day 2025-ben november 10-én lesz, míg az UNESCO iskolai zaklatás elleni világnapját november 6-án tartják.
pixabay
Részletek itt olvashatók: https://www.drdance.net/hirek-a-t%C3%A1ncr%C3%B3l/nem-vagy-egyed%C3%BCl-felem%C3%A1s-zoknival-az-iskolai-er%C5%91szak-ellen
