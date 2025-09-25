Donald Trump az ENSZ-közgyűlésben megrángatta a zöldek bajszát

Surján László gondolatai az ENSZ-közgyűlésről a Szarka László akadémikus által közreadott beszédrészlet olvasása közben.

2025. szeptember 25. 04:04

Az elnök nem kertelt: „Megszabadulunk a hamisan megújulónak nevezett energiaforrásoktól, amelyek viccszámba mennek. Nem működnek. Túl drágák.” A valaha elképzelt legdrágább energiának nevezte azt, amit a szélerőművek nyújtanak. Rámutatott, hogy bár a legtöbb szélerőmű Kínában készül, nekik nagyon kevés szélerőműparkjuk van, a szélerőműveket viszont imádják eladni.

Jó pár évvel ezelőtt az LMP teljesen a zöldenergiára akart átállni. Szerencsére nem jutottak döntési helyzetbe. Most Trump kimondta: A teljes zölddé válás csődöt jelent. Az elnök tudja: szelet vetett, alighanem vihart fog aratni. „Nagyon keményen fognak kritizálni, amiért kimondom, de azért vagyok itt, hogy elmondjam az igazat.”

A kérdés megítélésében eligazítanak a korábbi előrejelzések. „1982-ben az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának (UNEP) ügyvezető igazgatója azt jósolta, hogy 2000-re a klímaváltozás globális katasztrófát okoz. Azt mondta, hogy ez visszafordíthatatlan lesz, olyan, mint egy nukleáris holokauszt. … Mi történt? Itt vagyunk.” Az is elhangzott 1989-ben, hogy egy évtizeden belül egész nemzeteket törölhet le a térképről a globális felmelegedés. Nem történt meg. Megjegyzem, hogy ha előrejelzésről vagy épp napi hírről van szó, a feltételes mód árulkodó. A szerző bizonytalan abban, amit mond, a „hat-het” révén menekül a felelősségtől.

Régebben globális lehűléstől féltek, említette Trump. Kilencven, száz évvel ezelőtt azt mondták: „A globális lehűlés megöli a világot.” Aztán váltottak: „A globális felmelegedés megöli a világot”. Ma már klímaváltozásnak nevezik, mert így nem hibázzák el.

Ez a legnagyobb átverés, – folytatta az elnök – amit valaha a világon elkövettek. Az ENSZ és sok egyéb szervezet által tett összes – gyakran rossz szándékú – jóslat mind tévesnek bizonyult. E jóslatokat hülyék készítették. Ugyanakkor saját országaikat kockáztatják, és esélyük sincs a sikerre. Ha nem szabadulsz meg ettől a zöld átveréstől, az országod tönkre fog menni.

Kik gerjesztik ezt a klímahiszti hangulatot? Ugyebár nem hiszünk a háttérhatalomban. De akkor hogyan értelmezzük az Amerikai Egyesült Államok elnökének következő szavait: „Az országotok akkor is tönkremegy, ha nem állítjátok meg azokat embereket, akiket még soha nem láttatok, és akikhez semmi közötök nincsen.”

Az energia kérdését és a bevándorlást kétfarkú szörnyetegnek nevezte, ami mindent elpusztít, ami az útjába kerül. A szénlábnyom átverés, folytatta, gonosz szándékú emberek találták ki.

Régóta úgy vélem, hogy környezetvédelmi előírásokat vagy közösen hozunk az egész világon, vagy semmi értelme, csak magunknak ártunk. Trump most pontosan ezt vágta az ENSZ, azaz a világ vezetőnek fejéhez: „Európa rendkívüli költségek és kiadások árán 37 százalékkal csökkentette saját szénlábnyomát. (…) Gratulálok, Európa, nagyszerű munka. Sok munkahelyet elveszített, sok gyárat bezárt, de a szénlábnyomot 37 százalékkal csökkentette. De minden meghozott áldozat semmivé lett, annak az 54 százalékos globális növekedésnek a következtében, aminek nagy része Kínából és a Kína körül virágzó többi országokból származik. Ők most több CO2-t [szén-dioxidot] termelnek, mint a világ összes többi fejlett országa.”

Tudod, érdekes: az Egyesült Államokban még mindig vannak radikalizálódott környezetvédők, és azt akarják, hogy a gyárak leálljanak. „Mindennek le kell állnia. Nincs több tehén. Nem akarunk többé teheneket.”

Trump a brutális zöldenergia-politikáknak egy olyan hatására is kitért, amiről nem szoktunk beszélni. Pedig indokolt feltenni az ősi kérdést: kinek használ? Nem a környezet védelmének.

Az ipari tevékenység újraelosztása történik azon országok javára, amelyek nem követik vagy megszegik az őrült szabályokat.

Trump jól látja a következményeket: Az európai áramszámlák most négyszer-ötször magasabbak, mint Kínában, és kétszer-háromszor, mint az Egyesült Államokban. Versenyképesség? Trump szerint a drága energia emberek életébe kerül. Az Egyesült Államokban a hőség miatt évente körülbelül 1300, Európában évente több mint 175 000 ember hal meg hőség miatt. Jó lenne ezt pontosítani, mert ha igaz, gyors beavatkozásra van szükség.

Az elnök az energiakérdés és a környezetvédelem mellett számos problémát érintett. Felszólított mindenkit, hogy védjék a szólásszabadságot és a szabad véleménynyilvánítást. Védjék a vallásszabadságot, beleértve a bolygónkon ma leginkább üldözött vallást is: a kereszténységet. És őrizzük meg szuverenitásunkat, és becsüljük meg azokat a tulajdonságokat, amelyek nemzeteinket oly különlegessé, hihetetlenné és rendkívülivé tették.

A bevándorlás és az úgynevezett zöld megújuló energia magas költsége a szabad világ és bolygónk nagy részét tönkreteszi. Azok az országok, amelyek nagyra becsülik a szabadságot, gyorsan hanyatlanak e két témában folytatott politikájuk miatt.

Erős határokra és hagyományos energiaforrásokra van szükség, ha újra naggyá akarsz válni.

Surján László/MKDSZ