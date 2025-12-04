Elhunyt Mohácsi Árpád, a magyar kézilabdasport egyik kiemelkedő alakja

Szerző: Gondola

2025. december 4. 17:37

52 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegség után meghalt Mohácsi Árpád, a magyar kézilabdasport egyik kiemelkedő alakja.

A 77-szeres válogatott átlövő pályafutása során számos hazai és külföldi klubban szerepelt, tehetségét és kivételes gólerősségét pedig egész karrierje során elismerték.

A sportág alapjait általános iskolás korában sajátította el Skaliczki László irányításával, aki később is mentora és edzője maradt. Pályafutása során játszott az Újkígyós SE, a Békéscsabai Előre KC, a Nyíregyháza, az Elektromos SE, a Dunaferr SE, a Fotex Veszprém, a Balatonfüredi KSE, a Tatabánya, a Százhalombatta és a Békési FKC csapataiban, valamint Görögországban az Athinaikosz együttesében.

Mohácsi Árpád több klub színeiben is az élvonal gólkirálya volt, és 2000-ben az év legjobb férfi kézilabdázójának választották Magyarországon. Egy-egy magyar és görög bajnoki címet, egy Görög Kupát és két Magyar Kupát nyert, Athén és Újkígyós díszpolgárává is választották.

A juniorválogatott tagjaként 1993-ban hatodik helyen zárt a korosztályos világbajnokságon. A felnőtt válogatottban 1993 és 1995, valamint 2000 és 2004 között szerepelt, összesen 77 alkalommal. Két világbajnokságon és egy Európa-bajnokságon képviselte Magyarországot.

A Magyar Kézilabda Szövetség Mohácsi Árpádot saját halottjának tekinti, temetéséről később adnak tájékoztatást.