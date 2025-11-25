A burka betiltását követelte burkában a parlamentben - Nonszensz módon végül a bevándorlásellenes politikust függesztették fel egy hétre

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 25. 16:34

Nonszensz módon egyhetes felfüggesztéssel sújtotta az ausztrál szenátus Pauline Hansont, miután a politikus hétfőn burkában jelent meg a parlamentben, tiltakozásul az ellen, hogy a felsőház ismét elutasította a teljes arcot fedő muzulmán ruhadarab betiltására irányuló javaslatát.

A Queenslandet képviselő, bevándorlásellenes, jobboldali, konzervatív One Nation párt vezetője már hosszú ideje kampányol a burka és más teljes arcot elfedő viseletek közterületi tilalmáért.

Miután kezdeményezését a hét elején a többi törvényhozó nem engedte napirendre venni, Hanson röviddel később visszatért az ülésterembe, immár fekete burkát viselve – másodszor a parlamenti pályafutása során.

A provokatív akció azonnal heves tiltakozást váltott ki. Mehreen Faruqi, a Zöldek muszlim származású szenátora „nyílt rasszizmussal” vádolta Hansont. Faruqi tavaly jogi pert is nyert: a Szövetségi Bíróság kimondta, hogy Hanson korábbi kijelentései rasszista megkülönböztetést jelentettek vele szemben. Hanson jelenleg fellebbez a döntés ellen.

Fatima Payman, Nyugat-Ausztrália független szenátora „szégyenteljesnek” nevezte a történteket. A kormányoldal részéről Penny Wong külügyminiszter – aki a szenátusi kormányfrakció vezetője is – kedden indítványt nyújtott be Hanson elmarasztalására. Wong szerint Hanson „évtizedek óta az előítéleteket maszkírozza tiltakozásnak” - számolt be róla a BBC.

A cenzúrázó indítvány végül nagy többséggel, 55 igen és 5 nem szavazattal elfogadásra került. A határozat kimondja, hogy Hanson fellépése „arra irányult, hogy vallásuk alapján megalázza és kigúnyolja az embereket”, valamint „tiszteletlen a muszlim ausztrálokkal szemben”. Wong korábban úgy fogalmazott: Hanson „nem méltó” arra, hogy a szenátus tagja legyen.

Pauline Hanson szenátor a közösségi oldalán reagált:

„Ha nem akarják, hogy viseljem - tiltsák be a burkát.”

A politikus 2017-ben már viselt burkát a parlamentben, akkor is egy országos tiltás bevezetését követelve. Hanson korábban számos kijelentéssel került a figyelem középpontjába: 2016-ban azt állította, Ausztráliát „elárasztják a muszlimok”. Ugyanez a retorika már 1996-os, képviselőházi bemutatkozásában is megjelent, akkor azt mondta, az országot „elárasztják az ázsiaiak”.