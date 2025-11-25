A burka betiltását követelte burkában a parlamentben - Nonszensz módon végül a bevándorlásellenes politikust függesztették fel egy hétre
Szerző: Gerzsenyi Krisztián
2025. november 25. 16:34
Nonszensz módon egyhetes felfüggesztéssel sújtotta az ausztrál szenátus Pauline Hansont, miután a politikus hétfőn burkában jelent meg a parlamentben, tiltakozásul az ellen, hogy a felsőház ismét elutasította a teljes arcot fedő muzulmán ruhadarab betiltására irányuló javaslatát.
A Queenslandet képviselő, bevándorlásellenes, jobboldali, konzervatív One Nation párt vezetője már hosszú ideje kampányol a burka és más teljes arcot elfedő viseletek közterületi tilalmáért.
Miután kezdeményezését a hét elején a többi törvényhozó nem engedte napirendre venni, Hanson röviddel később visszatért az ülésterembe, immár fekete burkát viselve – másodszor a parlamenti pályafutása során.
A provokatív akció azonnal heves tiltakozást váltott ki. Mehreen Faruqi, a Zöldek muszlim származású szenátora „nyílt rasszizmussal” vádolta Hansont. Faruqi tavaly jogi pert is nyert: a Szövetségi Bíróság kimondta, hogy Hanson korábbi kijelentései rasszista megkülönböztetést jelentettek vele szemben. Hanson jelenleg fellebbez a döntés ellen.
Fatima Payman, Nyugat-Ausztrália független szenátora „szégyenteljesnek” nevezte a történteket. A kormányoldal részéről Penny Wong külügyminiszter – aki a szenátusi kormányfrakció vezetője is – kedden indítványt nyújtott be Hanson elmarasztalására. Wong szerint Hanson „évtizedek óta az előítéleteket maszkírozza tiltakozásnak” - számolt be róla a BBC.
A cenzúrázó indítvány végül nagy többséggel, 55 igen és 5 nem szavazattal elfogadásra került. A határozat kimondja, hogy Hanson fellépése „arra irányult, hogy vallásuk alapján megalázza és kigúnyolja az embereket”, valamint „tiszteletlen a muszlim ausztrálokkal szemben”. Wong korábban úgy fogalmazott: Hanson „nem méltó” arra, hogy a szenátus tagja legyen.
Pauline Hanson szenátor a közösségi oldalán reagált:
„Ha nem akarják, hogy viseljem - tiltsák be a burkát.”
A politikus 2017-ben már viselt burkát a parlamentben, akkor is egy országos tiltás bevezetését követelve. Hanson korábban számos kijelentéssel került a figyelem középpontjába: 2016-ban azt állította, Ausztráliát „elárasztják a muszlimok”. Ugyanez a retorika már 1996-os, képviselőházi bemutatkozásában is megjelent, akkor azt mondta, az országot „elárasztják az ázsiaiak”.
A multikulturalizmust elítélve a Pauline Hanson által vezetett One Nation párt bírálja a kormány bevándorlási és multikulturális politikáját, de Hanson nem ért egyet a Fehér Ausztrália politikájával sem, amely egy bevándorlási szabályozás volt Ausztráliában 1973-ig, amely lényegében európai gyökerű bevándorlók letelepedését részesítette előnyben.
2018-ban Hanson a bevándorlók számának évi 75 000 főre való korlátozását szorgalmazta, majd idén már a bevándorlás évi 130 000 főre való csökkentésének is örült volna.
Korábban, egy 2016-os orlandói éjszakai klubban történt lövöldözés után Pauline Hanson a muszlim bevándorlás betiltását szorgalmazta Ausztráliába.
Ugyanebben az évben Hanson számos intézkedést jelentett be, többek között azt, hogy betiltják az új mecsetek építését, amíg egy királyi bizottságot nem tartanak annak kivizsgálására, hogy az iszlám vallás vagy politikai ideológia-e, valamint hogy minden meglévő mecsetbe biztonsági kamerákat szerelnek fel.
Főkép: Pauline Hanson, az ausztrál One Nation jobboldali, konzervatív párt vezetője tiltakozásul burkában. Fotó: Facebook/Pauline Hanson