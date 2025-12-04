Fővárosi madárhajsza: Budán tűnt fel az állatkertből megszökött tarvarjú

Szerző: Gondola

2025. december 4. 18:35

Budán bukkant fel a Fővárosi Állatkertből megszökött, veszélyeztetett tarvarjú. A szakemberek napok óta követik, a lakosság segítségét kérik a befogásához.

Budán tűnt fel az a tarvarjú, amely néhány nappal ezelőtt szökött meg a Fővárosi Állatkertből – erősítette meg az intézmény. A ritka, az íbiszfélék közé tartozó, súlyosan veszélyeztetett madár egy 38 egyedből álló kolónia tagja. A faj az állatkertben egy olyan, bejárható röpdében él, amelybe a látogatók is beléphetnek.

A napokban két tarvarjú jutott ki a röpde területéről: egyet gyorsan sikerült elfogniuk a gondozóknak, ám a másik madár nem állt meg a Fővárosi Állatkert határainál, és elrepült a város fölött. A szakemberek azóta forró nyomon követik, merre tűnik fel: érkeztek már bejelentések a XI. kerületi Nádorkertből és a XII. kerületi Németvölgyből is.

A befogás azonban közel sem egyszerű feladat. Mivel altatófegyver nem használható ilyen kis testű madárnál, a gondozók általában csalétekkel és csapdával dolgoznak – ám ehhez a szökevénynek egy helyben kellene maradnia, ami eddig nem történt meg.

A Fővárosi Állatkert hangsúlyozta: a tarvarjú az emberre teljesen veszélytelen, a lakosságnak nincs oka aggodalomra. A madarat azonban szeretnék mielőbb épségben visszahozni, hiszen rendkívül ritka fajról van szó.

A tarvarjú egykor Európa több országában őshonos volt, és Herman Ottó szerint a Kárpát-medencében is élhetett. Azállatkert az elmúlt években több tucat, itt kikelt egyedet engedett vissza sikeresen a természetbe nemzetközi programok keretében, ám az önállóságra nevelés minden esetben fokozatos folyamat.

Az intézmény arra kéri a budapestieket, hogy ha valaki találkozik a jelenleg Budán kóborló tarvarjúval, értesítse őket a 06-30-877-9081 telefonszámon.