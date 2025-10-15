Emlékművet állítottak a meg nem született magyaroknak

Az élet pártján állunk, merjünk határozottak lenni, mondjuk ki a véleményünket; pusztán a nyílt állásfoglalás hatására is változik a társadalmi szemlélet, 2010 óta felére csökkent az abortuszok száma – hangsúlyozta Soltész Miklós kedden a Farkasréti temetőben, ahol felszentelték a Magyar Keresztény Misszió Alapítvány kezdeményezésére a meg nem született gyermekeknek állított emlékművet.

2025. október 15. 11:34

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Demokrata tudósítása szerint kijelentette: „Az élet pártján állunk, merjünk határozottak lenni, mondjuk ki a véleményünket, a keresztény tanítást: az abortusz igenis bűn.” Hozzátette, hogy mindeközben szeretettel kell fordulni azok felé is, akik ilyen döntésben érintettek. Az államtitkár szerint a nyílt kiállás hatására a társadalmi szemlélet is változik, amit az abortuszok számának 2010 óta tapasztalható felére csökkenése is mutat.

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkára arról beszélt, hogy az emlékmű célja nem a vád, hanem az emlékezés: „ez a hely, ez az emlékmű nem vádol, hanem emlékeztet, mert a legrövidebb élet is nyomot hagy.”

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója az élet szentsége mellett való határozott kiállásra buzdított, és elmondta, hogy régi terve egy emlékpark kialakítása a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben a meg nem született magzatok emlékére.

A Kiáltás az Életért Egyesület képviseletében Bergs Zsuzsa arra hívta fel a figyelmet, hogy az emlékmű segítse elő, hogy minél több megfogant gyermek megszülethessen. Törökné Rajtmár Marianna országos vezető védőnő Szent Máté evangéliumát idézte: „Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet se e kicsik közül!” Az avatáson Tóth Kálmán atya vezetésével a jelenlévők közösen mondtak imát azokért, akik életük során abortusz mellett döntöttek. Az emlékművet Kocsis István atya szentelte fel, Jánosa Domokos, Mihalovics Mihály és más plébánosok közreműködésével. A rendezvényen felidézték: 1956. június 4-én lépett életbe az a minisztertanácsi rendelet, amely gyakorlatilag szabad utat adott az abortuszoknak Magyarországon. Az azóta eltelt időszakban – a cikk szerint – 5,9 millió magzat életét oltották ki. A legsötétebb év 1969 volt, amikor több mint 200 ezer abortuszt hajtottak végre. Az emlékmű üzenete, hogy minden élet érték, és a társadalomnak kötelessége kiállni az élet védelme mellett.

Gondola/demokrata.hu