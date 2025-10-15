Emlékművet állítottak a meg nem született magyaroknak

A Kiáltás az Életért Egyesület képviseletében Bergs Zsuzsa arra hívta fel a figyelmet, hogy az emlékmű segítse elő, hogy minél több megfogant gyermek megszülethessen. Törökné Rajtmár Marianna országos vezető védőnő Szent Máté evangéliumát idézte: „Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet se e kicsik közül!”
Az avatáson Tóth Kálmán atya vezetésével a jelenlévők közösen mondtak imát azokért, akik életük során abortusz mellett döntöttek. Az emlékművet Kocsis István atya szentelte fel, Jánosa Domokos, Mihalovics Mihály és más plébánosok közreműködésével.
A rendezvényen felidézték: 1956. június 4-én lépett életbe az a minisztertanácsi rendelet, amely gyakorlatilag szabad utat adott az abortuszoknak Magyarországon. Az azóta eltelt időszakban – a cikk szerint – 5,9 millió magzat életét oltották ki. A legsötétebb év 1969 volt, amikor több mint 200 ezer abortuszt hajtottak végre.
Az emlékmű üzenete, hogy minden élet érték, és a társadalomnak kötelessége kiállni az élet védelme mellett.
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
A magyar nemzet csak akkor tud csonkítatlanul fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad - mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács ülésén szerdán Budapesten.
Magyarország nem tud és nem is fog lemondani az Oroszországból érkező olaj- és gázszállításokról – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Moszkvában megrendezett Orosz Energiahéten.
Ukrajnában mintegy másfél millió hadköteles korú férfi nem frissítette katonai nyilvántartási adatait, ezért a területi toborzó- és szociális támogatási központok (TCK) körözést adtak ki ellenük – közölték ukrán hivatalos források. A háború kezdete óta ezzel párhuzamosan közel 300 ezer eljárás indult dezertálás és önkényes eltávozás miatt.