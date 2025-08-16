Gulyás Gergely: Hazánk szuverén ország

Gulyás Gergely az államalapítás napja alkalmából tartott, kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen arról beszélt, az ünnep jó alkalom arra, hogy számba vegyük a távlatokat, az eredményeket, feladatokat, ráadásul a magyar állam esetében évezredes távlatról beszélhetünk.

2025. augusztus 16. 10:02

Magyarország szuverén ország és nem egy birodalom része, a magyar nemzeti önazonosságtudat megőrzése a következő generációkra nézve is az egyik legfontosabb feladat - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken, Budapesten.

Egy ezeréves állam, amely szövetség múlt, jelen és jövő magyarjai között, ez tart meg és köt össze bennünket egymással, immáron 1025 éve

- tette hozzá.

Mint mondta, "Szent István államának sikere önmagában az évezredes megmaradás is".

Szent István olyan országot alapított, "amelyben mindenki otthonra találhatott, aki hazájául választott bennünket", olyan országot, amely keresztény hitből nyerte erejét, ezért az európai kultúra része, olyan országot, amely mindig igyekezett megvédeni saját polgárait, s csak a legrosszabb korszakokban nem volt erre képes vagy nem tűzte ezt ki céljául - fogalmazott.

Augusztus 20. - Állami kitüntetések átadása a Néprajzi Múzeumban

Budapest, 2025. augusztus 15. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond az állami kitüntetések átadásán az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából a Néprajzi Múzeumban 2025. augusztus 15-én. MTI/Máthé Zoltán

A miniszter felhívta a figyelmet arra: "azon kevesek közé tartozunk, akik jelen voltunk Európa bölcsőjénél, és azóta is a saját nevünkön és eredeti helyünkön élünk".

"Túléltük küzdelmeinket a világtörténelem legnagyobb birodalmaival szemben is, túléltünk megsemmisítőnek látszó katonai vereségeket, határmódosításokat, hosszú évszázadokig megoldhatatlannak tűnő történelmi kényszerpályákat. Geopolitika és a birodalmi központok legyőzhetetlennek és öröknek látszó gravitációs vonzásait is. Túléltük, mert tudtuk, hogy kik vagyunk, és tudtuk, hogy magyarok akarunk maradni" - emelte ki.

Gulyás Gergely szavai szerint Magyarország egy sikeres ország, amelynek polgárai nemcsak szabadságharcosok és túlélők, hanem "álmok álmodói és álmok valóra váltói is". Mint mondta, Magyarország tudományos felfedezésekkel és nagyszerű találmányokkal gazdagította a világot és "hatalmas erejű művészi alkotásokkal" járult hozzá az emberiség közös kulturális örökségéhez.

A miniszter idézte Széchenyi Istvánt, aki arra intette kortársait, hogy csak a vagyonos nemzet szabad. "Szabadság és tulajdon, erre kell ma is lehetőséget biztosítani, ez az, ami a magyar államnak továbbra is feladata" - jegyezte meg.

Úgy fogalmazott: Magyarországnak "az elmúlt évszázadban kevésszer voltak jó évtizedei, és talán nem is beszélhetünk arról, hogy jó évszázada lett volna", az elmúlt másfél évtizedben azonban egymillió új munkahely jött létre, egymillióan csatlakoztak a polgárosodásban a középosztályhoz és megfeleződött a gyermekszegénység.

"Ma azt mondhatjuk, hogy Magyarország büszke lehet mindarra, amit a mögöttünk hagyott bő másfél évtizedben elért. Volt erőnk ahhoz, hogy saját érdekeinket, és nem mellesleg Európa valódi érdekeit is kövessük. Van erőnk ahhoz, hogy ellenálljunk mindannak, ami Magyarország kulturálisan azonosságát fenyegeti. Van erőnk megvédeni határainkat, van erőnk ellenállni a folyamatos politikai nyomásgyakorlásnak, van erőnk megvédeni a szuverenitásunkat" - emelte ki.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: "mindenki tudhatja, hogy Magyarország egy szuverén ország és nem pedig egy birodalom része", és hozzátette, a magyar nemzeti önazonosságtudat megőrzése a következő generációkra nézve is az egyik legfontosabb feladat.

Szólt arról is, a magyar nemzet egésze saját államára úgy tekinthet, ahol bármikor otthonra lelhet, az állampolgárság kiterjesztésével pedig több mint egymillió-kétszázezren lehettek Magyarország polgárai, és ők is részesei a múlt, jelen és jövő magyarjai között köttetett szövetségnek, az összetartozásnak.

Gulyás Gergely megjegyezte: az országot "áldozatos teljesítmények működtetik", a mindennapok nagyon sok területén, a közigazgatásban, kultúrában, tudományban. Mint mondta, a nemzeti ünnep alkalom arra, hogy elismerjék "a valódi, kézzelfogható, létező, megvalósult teljesítményeket". Ma is olyanokat tüntetünk ki, akik sokat tettek hozzá közös hazánk teljesítményéhez - jegyezte meg.

A miniszter kifejezte reményét, hogy a magyar állam ezeregyszázadik, ezerkétszázadik, ezerháromszázadik születésnapján is "lesznek, akik magyarul ünnepelnek, magyarként gondolkodnak és egy szuverén ország polgáraiként tartják számon államalapításunkat".

A rendezvényen Gulyás Gergely átadta a - Sulyok Tamás köztársasági elnök által adományozott - Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje és a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt és Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetéseket.

Augusztus 20. - Állami kitüntetések átadása a Néprajzi Múzeumban

Budapest, 2025. augusztus 15. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (k) és a kitüntetettek az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából az állami kitüntetések átadásán a Néprajzi Múzeumban 2025. augusztus 15-én. MTI/Máthé Zoltán

