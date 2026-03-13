Irán új legfelsőbb vezetője láb nélkül üzenget, miközben kómában fekszik, és meg is halt

Szerző: Gondola

2026. március 13. 13:05

Háborúban az információ aranyat ér, a dezinformáció pedig fegyver. Életek, sőt végső soron az egész háború múlhat rajta, hogy kinek hisznek.

Brit sajtóértesülések szerint [ez néha hasonló kategória, mint a brit tudósok – a szerk.] súlyos állapotban lehet Modzstaba Hamenei, aki nemrég vette át Irán legfelsőbb vezetői tisztségét. A The Sun teheráni forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a vezető egy légicsapás során súlyosan megsérült: állítólag amputálni kellett az egyik lábát, valamint máj- vagy gyomorsérüléseket szenvedett, és akár még kómában is lehet. A lap információi szerint jelenleg egy teheráni egyetemi kórház intenzív osztályán kezelik, ahol az épület egy részét lezárták, és szigorú biztonsági intézkedések mellett ápolják.

A brit lap által idézett információk azonban nagyrészt ellenőrizetlen forrásokból származnak. Az állapotáról szóló részletek állítólag egy „ teheráni forrás ” közvetítésével jutottak el „ egy londoni emigráns iráni kapcsolathoz ” , aki továbbította azokat a sajtónak. A beszámoló szerint a politikust ráadásul maga Irán egészségügyi minisztere, Mohammad Reza Zafargjani kezeli, aki egyben az ország egyik tapasztalt traumatológusa is.

A híresztelés természetesen lehet igaz, mindenesetre egy kicsit hasonlít az orosz-ukrán háború kezdetén elharapódzott „Putyin halálos beteg ” dezinformációra: az orosz elnököt akkor egyszerre hozták hírbe rákkal, Parkinson-kórral, különböző szervi betegségekkel. Sőt, azt is terjesztették róla, hogy már meg is halt, csak a dublőrei játszák el, hogy életben van. Hihető...

Az iráni állami média természetesen nem erősítette meg a súlyos sérülésekről szóló híreket (ezt akkor sem tennék, ha igaz lenne). Mi több, az állami televízió csütörtökön közzétette a legfelsőbb vezető első üzenetét, de azt nem ő maga mondta el, hanem egy műsorvezető olvasta fel. Emiatt továbbra sem világos, hogy valóban milyen egészségi állapotban van. A beszédben Hamenei (?) több fontos politikai üzenetet fogalmazott meg: hangsúlyozta, hogy Irán lezárva tartja a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorost, felszólította az Egyesült Államokat a térségben lévő katonai bázisok bezárására, valamint nemzeti egységre szólította fel az iráni lakosságot. Emellett köszönetet mondott a fegyveres erőknek, és azt ígérte, hogy a háború sebesültjei ingyenes ellátásban részesülnek.

Modzstaba Hamenei mindössze néhány nappal korábban, apja, Ali Hamenei halála után vette át a hatalmat. A beszámolók szerint a légicsapás, amelyben az előző vezető meghalt, a család több tagját is érintette: a hírek szerint Modzstaba Hamenei felesége és nővére is életét vesztette. „ Egyes források ” még azt sem zárják ki, hogy a súlyos állapotban lévő új vezető esetleg nincs is tudatában annak, hogy őt nevezték ki az ország legfelsőbb vezetőjének, talán kómában van.

Elemzők szerint azonban a rendszer működését ez nem is feltétlenül befolyásolja különösebben. Az iráni államszerkezetet évtizedekkel korábban úgy alakították ki, hogy az válsághelyzetben is működőképes maradjon – úgymond egy „ szellem is el tudná vezetni ” . A korábbi vezető, Ali Hamenei a 2000-es években – az iraki rezsim 2003-as összeomlásának tapasztalatai után – egy olyan terv kidolgozását rendelte el, amely biztosítja az ország irányítását akkor is, ha a legfelsőbb vezetőt fogságba ejtik vagy meggyilkolják (ez utóbbi történt most). Ennek részeként Irán területét 31 autonóm regionális katonai parancsnokságra osztották fel, amelyek szükség esetén önállóan is képesek működni és harcolni.

Izraeli hírszerzési források szerint a tényleges hatalom most az iráni Forradalmi Gárda kezében van, amely továbbra is irányítja a katonai műveleteket. A legfelsőbb vezető szerepe inkább jelképes, ezért a konfliktus valószínűleg folytatódni fog, függetlenül attól, hogy Hamenei milyen állapotban van.