Krasznahorkai László egy sajnálatra méltó ember

Szerző: Pók Katalin

2026. március 12. 10:10

Újabb Krasznahorkai interjú borzolja a kedélyeket, amit az olasz La Republica lapnak adott. A Nobel-díjas magyar író, megint megdöbbentő dolgokat mondott. Aki „minden erejével küzd a magyarság ellen”, és nem magyar, de „világpolgár” akar lenni az igen sajnálatra méltó ember.

Milyen magasságokban járt Wass Albert és milyen mélységekben az ilyen ember. Wass Albert azt írta:

„Ezt a földet és ennek a földnek a népét az Úr őrzi! Az jöjjön vele, és ismerje meg az igaz valóságot, ami szabadokká teszi azokat, akik élnek vele, és kiemeli őket a pokol mélységéből.”

Krasznahorkai könyvei is a pokol mélységében járnak, gondoljunk csak a Sátántangó szörnyű világára. Csak az jöhet ki, ami belül van, az írások is csak azt tükrözhetik. Mélységes sivárságot rejt egy hazaszeretet nélküli ember. Gondoljunk csak Petőfire, Jókaira, milyen fényes hazaszeretet lobogott bennük. Még Ady Endre is hazaszeretetből ostorozta a „magyar ugart”, a fények városa után, amit Párizs utcáin látott.

De a világpolgár már nem akar hazát, nem akar nemzeteket látni, ez a neoliberális életérzés. Ahogy Soros György is leírta könyvében, ebből alkotva egy világfelforgató tervet, és eszmeiséget. Azt írta, ne legyenek nemzetek, mert e miatt vannak háborúk, inkább olvadjon össze a világ legyen multi-kulti. Ebben a multi - kulturális világban már nem kellenek vallások, nemzetiségek. Így nincs szükség hazaszeretetre sem, ilyen érzelmek már feleslegesekké válnak. Isten azonban nemzeteket akart, amikor összezavarta a nyelveket Bábel tornyánál.

Akinek még sosem lábadt könnybe a szeme, amikor hallotta a magyar himnuszt, vagy a Boldogasszony anyánk erdélyi himnuszát, amikor azt énekli a tömeg „Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról”.

De aki hallotta a Nélküled az „egy vérből valók vagyunk” dalát, és érezte azt az összetartozást és szeretetet, az nem felejtheti ezt az érzést. Ennek gazdagsága áthatja az embert, a szívet felemeli. Krasznahorkai ezt sohasem fogja megérezni, ezért sajnálatra méltó ember.

Lehetnek milliói, sütkérezhet a Nobel-díj dicsőségében, emelheti elismertségét a magyarok ócsárlásával - mert ez most népszerű a nyugati világban - sajnálatra méltó ember. Minden fordítva látszik, de egyszer majd „színről, színre látunk”, ahogy Szent Pál mondja.

Magyarországot is fordított szemüvegen keresztül látja a fényes Nyugat. A világpolgárrá lett Krasznahorkai és nyugati társai csak éppen az igazságot nem látják, és amikor Jézus kopogtat az ajtón már késő lesz. Egyszer mindenki oda kerül, és megdöbbenve látja majd a valóságot, de késő lesz mondani, milyen vak voltam.

Miért segítik az égiek Mária országát, miért az a miniszterelnök van hatalmon és lesz, aki nem hódolt be a neoliberális világ ideológiáinak? Miért Szent II. János Pál pápa kitüntetése a magyar miniszterelnöknek? Talán tévedett volna? Nem, nem tévedett, de az egész nyugati liberális világ téved és az igazság fordítottját látja, akárcsak Krasznahorkai.

Nézzük el neki, mert Nobel-díjas? Csakhogy a mai világ annak adja a díjait, aki velük egy követ fúj.

A világ pedig azt a követ fújja, hogy mi vagyunk a humánusak, a fejlettek, a világpolgárok, ti pedig a maradiak, akik ilyen elavult dolgokhoz ragaszkodtok, mint a hazaszeretet, a nemzet, haza, család elavult eszméi.

Nem is értünk titeket, miért nem akartok migránsokat, hiszen így lenne humánus, miért nem vezetitek be az azonos neműek házasságát, ez is a humánum jele lenne, és miért nem támogatjátok a háborút egy agresszor ellen, aki a szegény ukrán népet megtámadta? Igen, ők képviselik a humánumot a világban, csakhogy ez a liberális humanizmus, amiből hiányzik a morál.

A jelenlegi Magyarország azonban nem a liberális humanizmus talaján működik, hanem a keresztény morál alapján. Ezt sohasem tudja megérteni egy vallás nélküli világpolgár sem, akinek se hazája, se Istene. Ők lemaradtak Szodománál - ahogy Semjén Zsolt mondta.

Valójában a keresztény morál áll támadás alatt, mert a liberális humanizmus nácizmusnak, zsarnokságnak bélyegzi, ha kijelented, hogy a házasság egy férfi és nő szövetsége, az apa férfi, az anya nő. A hagyományos nemi szerepek számukra a múlt csökevényei. Így lett Magyarországból „tébolyda” az író szerint, ahol „brutális dolgok” történnek.

Miért tébolyda? Mik azok a brutális dolgok?

Talán mert be van tiltva a Pride, ahol a halálos bűnben lévők ünnepeltetik magukat? Mert védjük a házasság szentségét és nem lehet azonos neműeknek házasodni? Mert nem akarunk multi-kultit, ahol a kereszténységünket vér nélkül győznék le? Mert nem akarunk háborút, csakis békét, amit tárgyalások útján kell elérni. Mert nem szeretjük a nacionalizmust, ami mindig más népek kárára van? Az orosz háború kitörése előtt hosszú évekig Ukrajna pedig gyilkolta a kisebbségeit, törvényekkel és fizikailag is, főként az oroszokat. De az oktatási törvényük a magyarokat is sújtja, és mi innen jól látjuk a szomszédból. Olyan a korrupció, hogy addig nem mehettél át a határon, amíg nem jattoltál a határőrnek. Vajon miért csodálkozik a világ, hogy nem támogatjuk az ukránokat? Ők ma is ezt hangoztatják, hogy a „homo sapiens ukránul beszél”.

A hazaszeretet azonban a legmagasabb rendű érzelem, különbözik a nacionalizmustól. Sohasem más nemzetek rovására van. Azt pedig, akiben nem él hazaszeretet, aki minden erejével küzd a magyarság ellen, ahogy Krasznahorkai teszi, csak mélységesen sajnálni tudjuk.

Főkép fotó az íróról: MTI/Marjai János