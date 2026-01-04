A korrupt brüsszeli garnitúra szájkosarat tett egy svájci tábornokra

Szerző: hirado.hu

2026. január 4. 13:57

Az Európai Unió szankciókkal sújtott egy Belgiumban élő svájci állampolgárt, Jacques Baud korábbi svájci vezérkari tisztet és hírszerzési szakembert. A szankciókat azért vetette ki Brüsszel, mert károsnak tartja a Baud által hangoztatott nézeteket az orosz–ukrán háborúról. A férfi bankszámláit befagyasztották, szabad mozgását ellehetetlenítették – számolt be a német Die Welt. A szankcionált elemző nem fizethet lakbért, nem vásárolhat, és még a lakhelyéül szolgáló Belgiumot sem hagyhatja el, hogy hazatérjen Svájcba. Aki segít neki, pénzt ad vagy szállást biztosít, büntethetővé válik.