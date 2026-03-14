Március 15. - Kitüntetések - A Nobel-díj után most Széchenyi-díjat kapott Krausz Ferenc

Szerző: MTI

2026. március 14. 16:07

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.

Széchenyi-díjat kapott:

DÁVID GYULA irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, az egyetemes és az erdélyi magyar irodalomtörténet feltárásában elért eredményei, valamint példaértékű kulturális közéleti, könyvszerkesztői és művelődésszervezői tevékenysége elismeréseként,

DR. GÁSPÁR PÉTER gépészmérnök, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a modellalapú és adatalapú irányításelmélet, illetve az integrált és koordinált járműirányítás területén végzett kimagasló kutatásai és elért eredményei, valamint példaértékű oktatói tevékenysége elismeréseként,

DR. GERA ISTVÁN IMRE parodontológus, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a magas nemzetközi reputációjú magyar parodontológiai iskola megteremtőjeként folytatott kiemelkedő tudományos munkája, valamint a gyógyítás és az oktatás-nevelés terén is példaértékű tevékenysége elismeréseként,

DR. KECSKEMÉTI GÁBOR irodalomtörténész, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a régi magyar irodalom kutatásában végzett, annak szemléletét, módszer- és eszköztárát megújító munkája, a magyar textológia kiemelkedő képviselőjeként folytatott, számos nemzetközi programot is gazdagító tevékenysége elismeréseként,

DR. KOMJÁTH PÉTER matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen a nagy hazai hagyományokkal rendelkező kombinatorikus halmazelmélet területén folytatott és nemzetközileg is jelentős kutatásai, számos nevezetes régi probléma megoldását eredményező, innovatív tudományos munkája elismeréseként,

PROF. DR. KRAUSZ FERENC Nobel- és Wolf-díjas, valamint Magyar Szent István Renddel kitüntetett fizikus, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, tanszékvezető egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, az anyag és az elektronmozgás vizsgálatában új távlatokat hozó attoszekundumos fizika megszületését támogató, meghatározó és kiemelkedő kutatásai, az alapkutatás mellett a jövő orvosi és technológiai alkalmazásaiban is áttörést ígérő innovációi elismeréseként,

DR. KUKORELLI ISTVÁN jogtudós, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, az alkotmányos alapjogok, a választójog és a közjogtörténet területén végzett kiemelkedő kutatásai, példaértékű oktatói munkája, valamint jelentős publikációs és széles körű szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

DR. LENGYEL IMRE matematikus, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, a regionális és városgazdaságtan területén folytatott, különösen a régiók gazdasági növekedésének és fejlődésének vizsgálatában kiemelkedő kutatói munkája, valamint elkötelezett oktatói és aktív szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

DR. NAGY ZOLTÁN ZSOLT szemészorvos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, klinikaigazgató, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a HUNOR Magyar Űrhajós Programban sikerrel alkalmazott, a hosszú távú űrutazás szemészeti hatásai terén meghatározó kutatásai, illetve a hályog- és refraktív sebészet új módszereinek kidolgozásában elért eredményei, valamint kiemelkedő gyógyítói és oktatói tevékenysége elismeréseként,

DR. PÁL CSABA biológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, az antibiotikum-kutatás, a genommérnökség, az evolúcióelmélet és a rendszerbiológia módszertanát és koncepcióit ötvöző, nemzetközileg is kiemelkedő kutatási eredményei, valamint a fiatal kutatók támogatását szolgáló, iskolateremtő tevékenysége elismeréseként,

DR. SZÁNTÓ IVÁN orientalista, művészettörténész, tanszékvezető egyetemi docens Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, az iszlám művészetek kutatásában elért, nemzetközileg is nagyra értékelt eredményei, a 16-19. századi iráni művészettörténet egyik vezető szaktekintélyeként folytatott, a nemzetközi és a hazai tudományosságot egyaránt gazdagító munkája elismeréseként,

DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ jogtudós, egyetemi tanár, rektor, volt alkotmánybíró, miniszter, nagykövet Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, különösen az összehasonlító alkotmányjog, a közigazgatási bíráskodás és az európai közjog területén kiemelkedő kutatómunkája, gazdag és jelentős publikációs tevékenysége, valamint eredményes oktatói munkája, illetve elhivatott közéleti szerepvállalása elismeréseként,

DR. VIDA TIVADAR régész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, intézetigazgató egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, a Kárpát-medence népvándorlás kori kutatásában elért, nemzetközileg is jelentős eredményei, különösen a HistoGenes bioarcheológiai kutatási program hazai vezetőjeként folytatott tevékenysége, valamint hazai és nemzetközi szinten is jelentős kutatásszervezői és iskolateremtő oktatói munkája elismeréseként,

DR. ZARÁND GERGELY ATTILA fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, tudományos rektorhelyettes, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a hazai elméleti szilárdtestfizika terén folytatott iskolateremtő kutatásai, a kvantumrendszerek vizsgálatában elért és nagy nemzetközi visszhangot kiváltó eredményei, valamint kimagasló tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.