Hazánknak 2036-ban lehet nagy esélye olimpiát rendezni - Videó

2025. július 12. 18:08

m4sport

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke szerint Magyarországnak 2036-ban lehet a legnagyobb esélye a nyári játékok megrendezésére, azt követően viszont már nagyobb lesz az európai konkurencia.

A sportvezető erről az m4sport.hu Bennfentes című műsorában beszélt, hozzátéve, hogy szerinte 2027 körül hívnak majd meg egy-egy országot azok közül, amelyek most konzultának a rendezésről.

"Egy olyan olimpia hasznára válna Magyarországnak, amely nem jár sportberuházással, hanem infrastrukturális fejlődést hoz a városnak. Hiszek abban, hogy lehet egyszer egy olyan nagy ügy, amelyért mindenki összefog és hasznot hoz az országnak. Fejlesztésekben, lélekben, mindenben. Egy olimpiát ilyennek tartok" - fogalmazott Gyulay, hozzátéve, hogy ehhez politikai konszenzusra is szükség van. "Szakmai programban remekül áll a MOB, ha lesz megegyezés, akkor ez alapján esélyesek is lehetünk. A fővárosnak óriási esély, hogy olyan fejlesztéseket hozzon előrébb, amelyekre amúgy is szüksége van. Harminchatban jöhet vissza az olimpia Európába, akkor lehet esélyünk. Ha mégsem, akkor már nem is lesz. Nem látom az európaiakban azt a nagy elhatározást, harminchatra nincs olyan nagy konkurencia. A következőre már lenne" - mondta.

gyulay

A MOB elnöke szerint irreális elvárás, hogy Magyarország az olimpiai éremtáblázaton az első tízbe kerüljön, ugyanakkor a tíz aranyérem megszerzésére lát esélyt a 2028-as Los Angeles-i játékokon is.

"A párizsi tízbe jutáshoz kétszer annyi érmet kellett volna szereznünk. Az előző olimpián is volt viszont tíz aranyesélyünk és ez így lesz Los Angelesben is" - jelentette ki.

A kajakosként kétszeres olimpiai bajnok Gyulay Zsolt kiemelte, a MOB vezetése megtisztelő feladat a számára, de ehhez önmagában kevés lenne a sikeres sportpályafutás.

"Az elején számít ez. Mondjuk tíz percig. Ha nem csinálod meg a munkád, akkor nem olimpiai bajnok vagy, hanem az az ember, aki nem csinálja meg. Nem azért választanak meg valakit erre a posztra, mert annak idején jól meglódította a kajakját, hanem mert vannak vezetői képességei, illetve meg tudja teremteni a sporttársadalmon belül, hogy egy irányba húzza mindenki a csónakot" - fogalmazott.

A MOB elnöki posztja mellett Gyulay Zsolt a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatójaként is dolgozik, a műsorban pedig szó esett a mogyoródi létesítmény felújításáról és az augusztus elején sorra kerülő 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjról is.

"Tíz hónap volt arra, hogy lebontsuk a főépületet és a lelátót, már el is készültek az újak, így ott tartunk, ahol kell. Volt egy GT Open-verseny, ami jól sikerült. Vannak ideiglenes megoldások, nincs még kész teljesen minden. A jogtulajdonos előírása az volt, hogy nem látszhat építkezés" - emlékeztetett, s kiemelte, olyan épületeket bontottak le, amelyek az 1980-as évek második felében készültek.

"1985-ben szocialista nagyvállalatok rohamtempóban építették ezt a létesítményt, nem felelt meg semmiféle előírásnak, szenvedtünk és már a futamot is veszélyeztette az az állapot, ami volt. Megújítottuk a közműveket, aztán a műveleti operatív központ, majd egy irodaház következett és a depo kiszélesítése, mert a világ legkisebbje volt a miénk" - mondta Gyulay, aki korábban azt nyilatkozta, a Hungaroring felújítása egy új korszak kezdete a magyar autósport történetében.

"A kornak megfelelő, versenyképes ingatlanunk van. Huszonhatig volt szerződésünk, jövőre lenne az utolsó futam Magyarországon, ha ez a felújítás nem történik meg. Lehet maketteket mutogatni, de az amerikaiakat hidegen hagyta volna ez. A hosszabbítás alapvető feltétele volt ez a felújítás" - hangsúlyozta.

Gyulay Zsolt elárulta, meg volt győződve arról, hogy Bernie Ecclestone távozását követően Magyarország nem lesz ugyanolyan jó helyzetben a Forma-1 berkein belül, mint amikor a brit üzletember állt a száguldó cirkusz élén. Emlékeztetett, hogy Ecclestone maga választotta a helyszínt az 1980-as években, és hozzátette, a környező országokat "eszi a sárga irigység" azért, mert Magyarország ilyen régóta rendezhet F1-es futamot, a versenyzők és a csapatok pedig valóban szeretik a mogyoródi pályát, amelyhez nagyon közel van Budapest.

"Sok küzdelem árán sikerült megtartani a futamot és a Liberty Médiával is jó a kapcsolatunk. A cég stabil lábakon áll, hiszen a tulajdonosa az állam és a fejlesztést is meg tudtuk valósítani. Ez az ország legnagyobb sportingatlana, amelyen naponta 100 ezer ember van ott a versenyhétvégén" - emelte ki az elnök-vezérigazgató.

Gyulay Zsolt kitért rá, hogy a megújult pályán megrendezett GT Open versenyhétvégén mindenki elégedett volt a résztvevők közül.

"Engem az érdekelt, hogy műszakilag hogy vizsgázik a pálya, de jól működött a versenyirányítás is, ami külső helyszínen van. Rengeteg olyan dolog van, ami javítást igényel még. Ez az egész egy nagy bravúr volt, ráadásul úgy, hogy nem került többe, mint amennyiért elvállalták, vagyis 78 milliárd forintba. Emellett az is fontos, hogy a minőség és a gyorsaság is rendben van" - jelentette ki.

MTI