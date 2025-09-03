Kocsis Máté: szándékosan sumákol a Tisza nevű lufipárt az emberek számára fontos kérdésekben

Szándékosan sumákol és titkolózik a Tisza nevű lufipárt az emberek számára fontos kérdésekben, amely adóemelési tervei miatt is lejtmenetben van és balhékra készül - mondta a Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerdán a Harcosok órája című online műsorban, amelyben Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét is kérdezték.

2025. szeptember 3. 13:29

Kocsis Máté emlékeztetett: a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán nyíltan beszélt egy fórumon arról, hogy a tiszások nagyon sok dologról nem beszélhetnek a választásokig, utána viszont "mindent lehet".

A választók életét viszont az eltitkolt ügyek minden bizonnyal jelentősen befolyásolnák - mutatott rá a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője, kiemelve, hogy legalább néhány dolgot mondhatna az ellenzéki párt arról, mégis a számtalan ügy közül melyik az, amelyikről most nem lehet beszélni. A rezsicsökkentés, Ukrajna ügye, a migráció, az LMBTQ propaganda? - sorolta.

Leszögezte: a lufipárt minden olyan fontos kérdésben sumákol, amelyekben pedig meg kellene nyilvánulni, ezzel pedig a párt saját támogatóit sem tiszteli, sőt, a balliberális sajtó is asszisztál nekik ehhez, mert "az a parancs nekik hogy végig kell vinni Magyar Péterrel ezt a kampányt"

- hívta fel a figyelmet.

Kocsis Máté szerint olyan lenne a Tisza gazdaságpolitikája, amilyet a levitézlett baloldali, liberális gazdasági háttéremberek, megmondóemberek írnak a pártnak. Példaként felhozta Petschnig Mária Zita szavait, aki elismerte, hogy például adóemeléssel lehetne csak teljesíteni Magyar Péter egyik-másik ígéretét.

A műsorban idéztek Tölgyessy Péter kijelentését, amely szerint még soha nem volt annyira "felkészületlen és alakulatlan párt" Magyarország újkori történelmében, mint a Tisza, és ennek ugyan még nincs jelentősége a választásokig, de utána "borzalmasan nagy baj" származhat ebből.

Kocsis Máté szerint a másik oldalon mindent a győzelemnek rendelnek alá, a választók egyszerűen nem tudhatják, hogyan kormányozna, milyen intézkedéseket vezetne be a Tisza, holott, vélekedett, a világpolitika mai állapota egyáltalán nem alkalmas a kísérletezgetésekre.

A frakcióvezető szerint azok után, hogy a nyáron lejtmenetbe került a Tisza, nyilvánosságra kerültek a párt adóemelési tervei, a párt arcai sorra buknak el, Magyar Péter minden alkalmat megragad, hogy magára irányítsa a figyelmet.

Ha kell a miniszterelnök nyaralásáról hazudik, vagy arról, hogy a róla szóló könyv mögött állami pénzek vannak, most hétvégén pedig a polgári találkozó színhelyére, Kötcsére hívja szimpatizánsait, ami egy egyszerű provokáció

- fejtette ki.

Magyar Péter "fél, látszik a mondataiból, a remegéséből" - vélekedett Kocsis Máté, hozzáfűzve, hogy attól retteg, mi derül még ki róla éppen most, hogy "már a baloldali közvéleménykutatók sem erőltetik a nagy Tisza előnyt". Magyar Péternek most az az érdeke, hogy letagadja, elhazudja az adóemelést és egy másik balhéval elfedje azt - mutatott rá.

Kitért arra, hogy éppen az ilyen balhék, hazugságok miatt van szükség a Digitális Polgári Körökre, amelynek tagjai az interneten a baloldali hangzavar közepette a józanságot, az igazságot képviselik és visszaszorítják az túlsúlyban lévő ellenzéki hangokat, visszaadják a jobboldali gondolkodásúak biztonságát.

A műsor másik vendége, Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetője arról beszélt, hogy a Tisza Párt által ígért áfa-csökkentés csak úgy valósítható meg, ha jelentősen megemelik a jövedelemadót, a többkulcsos adó bevezetésével megadóztatják a középosztályt. Ha 1 százalékkal csökkentenék az áfát, akkor nagyjából 300 milliárd forintot kellene a jövedelemadóból beletenni a költségvetésbe - mutatott rá.

A választások esetleges elhalasztásáról szóló hírekre reagálva emlékeztetett arra: Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy idén áprilisban előrehozott választások lesznek, majd később ezt októberre módosította, "most pedig az az új lemez, hogy nem lesznek választások"

- tette hozzá.

A műsorban Fodor Gábor, volt SZDSZ elnök szavait idézték, aki szerint az nem megy, "hogy leváltjuk Orbán Viktort és a Fideszt, aztán majd utána eldöntjük, hogy merre megyünk tovább".

A politikus szerint "nincs olyan, hogy ennél csak jobb lehet. Hányszor láttuk már, hogy az emberek reménykedtek, ennél csak jobb lehet és rosszabb lett".

A Nézőpont Intézet vezetője elmondta :a Fidesz és a Tisza Párt közötti szavazói népszerűség méréseik szerint 44-39-ről 46-38-ra változott a Fidesz javára.

Úgy vélte az Otthon Start programmal nagyon sok középen álló választópolgár úgy érezte, hogy tesz érte valamit a kormány és ez csökkenti a protest hangulatot, előnyösebb helyzetet teremt a mindenkori kormánypártnak.

A műsorban felidézték a HVG beszámolóját; lap szerint is megállt Tisza Párt erősödése, sőt inkább elindult lefelé. A kutató rámutatott; az ukrán EU-csatlakozás, illetve a többkulcsos adó bevezetésének terve sok, a középosztályhoz tartozó Tisza-párti szavazót elidegenített.

Mráz Ágoston Sámuel elmondta, Magyar Péter országjárása legfeljebb szinten tudta tartani a pártot, ugyanazokhoz az emberekhez beszélt és ugyanazt mondta egész nyáron.

Úgy vélte, az országjárás egy politikai termék a média számára, "az egész országjárás a képek miatt van, nem a helybeli emberek megszólításáról szól" - fogalmazott. Hozzátette, "az idő nem a Tiszának dolgozik", abból a szempontból sem, hogy nincsenek meg a jelöltjei.

A Nézőpont Intézet vezetője elmondta, a Fidesz Kötcsére tervezett összejövetelén várhatóan megkezdődik a párt választási kampánya, Orbán Viktor az őszi és tavaszi stratégiát fogja ismertetni.

Eközben Magyar Péter oda szervezett egy eseményt, ahol először a 106 jelölt bemutatásáról volt szó, majd már csak egy gazdaságpolitikai vitáról. Az ellenzék vezére hergelni, provokálni próbálja majd az odaérkező vendégeket - tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel.

MTI