Latorcai Csaba kemény üzenete az újabb adatszivárgási botrány után: Magyar Péter először a saját háza táján kezdje meg a söprögetést

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 5. 09:34

Latorcai Csaba keményen bírálta Magyar Pétert a Tisza app adatszivárgási botránya miatt: Előbb a saját háza táján kezdje meg a söprögetést.

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettese újabb, éles hangvételű bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, ezúttal videó formájában üzenve Magyar Péternek. A közélet aktuális kérdésére, a Tisza Világ applikáció újabb adatszivárgási botrányára reagáló rövid, de határozott videóban Latorcai a következőket mondja:

„Üzenném Magyar Péternek, először a saját háza táján kezdje meg a söprögetést. Amíg 200 ezer honfitársunk adatait csak úgy el tudják lopni tőle, hogy gondolhatja bárki is, hogy az országot rá lehetne bízni?”

A videóhoz Latorcai egy sokatmondó, ironikus megjegyzést is fűzött:

„De az ország sorsát rábízni minden bizonnyal jó ötlet volna…”

A miniszterhelyettes szavai nem előzmények nélküliek. A napokban már felszólalt a Tisza Párt körül kirobbant adatvédelmi botrány kapcsán, amely során mintegy 200 ezer ember személyes adatai kerültek illetéktelen kezekbe. Latorcai korábbi bejegyzésében így fogalmazott:

„Máshol ebbe belebuknak! 200 ezer ember adatai nyíltak meg mindenki előtt, de a felelősségvállalás továbbra sem megy. A Tisza pontosan így vinné el a hazánkat is. Ne hagyjuk!”

KDNP ügyvezető alelnöke korábban is kemény szavakkal bírálta Magyar Pétert, amikor az a 2026-os választási kampányra egy „etikai kódex” kidolgozását javasolta. Latorcai akkor így reagált:

„Szomorú, hogy az beszél etikai kódexről, aki elárulta a családját, és lehallgatta a feleségét...”

A politikus bejegyzései következetesen rávilágítanak arra, hogy a Tisza Párt mögött nincs valódi felelősségvállalás, sem erkölcsi, sem szakmai értelemben. Miközben Magyar Péter a „tisztaság” és a „megújulás” jelszavaival próbálja megszólítani a választókat, addig önmaga és saját köreinek működése súlyos kérdéseket vet fel az adatvédelem, az átláthatóság és a bizalom terén.

Latorcai Csaba videója ezért nem csupán egy személyes üzenet Magyar Péternek, hanem figyelmeztetés mindazoknak, akik hisznek a könnyű ígéretekben. Ahogy a miniszterhelyettes szavaiból is kiderül:

Magyarország jövője nem épülhet felelőtlenségre, adatlopásra és képmutatásra.