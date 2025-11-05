Napi ezer halott és sorkatonaság: tombol a háborús hisztéria Németországban

Szerző: Gondola/Origo

2025. november 5. 17:34

Németország most a sorkatonaság visszaállítását és a háborús egészségügyi felkészülést tervezi. Szemle.

A német fegyveres erők (Bundeswehr) intenzíven készülnek egy lehetséges, nagy léptékű NATO–Oroszország-konfliktusra, amely során akár napi ezer sebesült katona ellátásával is számolnak. A német katonai egészségügyi szolgálat vezetője, Ralf Hoffmann sebészeti főparancsnok a Reutersnek elmondta: reálisan ennyi sérültre lehet számítani egy intenzív háborús helyzetben.

A felkészülés részeként Németország bővíti orvosi és logisztikai kapacitásait, valamint megvizsgálja kórházvonatok, buszok és légi evakuációs rendszerek bevetésének lehetőségét. A tervek szerint a sebesültek első ellátását a frontvonal közelében végeznék, majd civil kórházakban folytatnák a kezelést. Hoffmann becslése szerint 15 000 kórházi ágy válhat szükségessé a jelenlegi, mintegy 440 000 németországi férőhelyből.

A főparancsnok kiemelte, hogy a modern hadviselés az ukrajnai háborúban gyökeresen megváltozott: a hagyományos lőtt sebek helyét a drónok és kóbor lőszerek okozta robbanási sérülések vették át. Az ukrán tapasztalatok alapján elengedhetetlen a sebesültek helyben történő hosszabb stabilizálása és a rugalmas szállítás biztosítása.

A katonai felkészülés mellett politikai döntés is született a sorkatonaság fokozatos visszaállításáról. A német kormánykoalíció pártjai, az SPD és a CDU/CSU megállapodtak egy négyfokozatú modellben, amely a katonai szolgálat reformját alapozza meg:

Minden 18 éves fiatal értesítést kap a szolgálati lehetőségről, és önként jelentkezhet. Ha kevés az önkéntes, célzott toborzás indulhat bizonyos régiókban és szakterületeken. A Bundestag döntése alapján sorsolásos behívás és kötelező alternatív szolgálat is bevezethető. Háborús helyzetben általános hadkötelezettség lépne életbe.

A reform célja, hogy Németország – a NATO tagjaként – megerősítse védelmi képességeit, és felkészüljön egy esetleges európai háborús forgatókönyvre. Moszkva ugyanakkor elutasítja a nyugati feltételezéseket, miszerint Oroszország támadást készítene elő a szövetség ellen, ám a közelmúltbeli orosz drón- és vadászgép-incidensek a NATO-légterében növelik az eszkalációtól való félelmeket.

