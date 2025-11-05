Elmarad a karácsonyi vásár egy német városban - túl drága a terror elleni védelem

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 5. 16:07

A németországi Overath városában (Észak-Rajna-Vesztfália tartományban) idén nem tartják meg a hagyományos karácsonyi vásárt. A szervezők bejelentése szerint a rendezvény biztonsági költségei olyan mértékben megemelkedtek, hogy a lebonyolítás egyszerűen lehetetlenné vált.

A karácsony szelleme helyett acélbarikádok

A döntés hátterében az áll, hogy a hatóságok egyre szigorúbb előírásokat szabnak a terrorcselekmények megelőzésére. A vásár helyszínét csak költséges acélbarikádokkal lehetne lezárni, és a biztonsági személyzet díja is az egekbe szökött. A szervezők több mint egy éven át próbáltak megegyezni a városvezetéssel, de a tárgyalások eredménytelenül zárultak: a település nem vállalja a kiadások átvállalását - számolt be róla a német RTL.

Pedig a berlini közigazgatási bíróság jogerős ítélete már korábban kimondta, hogy a terrorizmus elleni védelem az állam feladata.

A város ennek ellenére nem érzi magát felelősnek a költségekért, és elutasította a támogatást. Így a karácsonyi vásár mellett immár a helyi városnap megrendezése is kérdésessé vált.

Eltűnőben a keresztény Európa ünnepi arca?

A történet sokat elárul a mai Németország állapotáról: a közösségi ünnepek és a keresztény hagyományokat ápoló rendezvények egyre inkább a biztonsági félelem és a bürokrácia áldozataivá válnak. A karácsony szelleme helyett betonakadályok és tiltások határozzák meg az adventi időszakot – egy olyan országban, ahol a közterületi keresztény szimbólumok is egyre gyakrabban válnak viták tárgyává.

Főképen: Overath látképe Ferrenbergből. Fotó: Jan Beinersdorf, 2006. március 19.