A CDU történelmi válságban: a német jobbközép párt a politikai szakadék szélén?

Szerző: Gondola/XXI. Század Intézet

2025. november 5. 13:33

A Németországot évtizedeken át meghatározó Kereszténydemokrata Unió (CDU) súlyos identitás- és vezetési válságba került, miközben a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt történelmi népszerűségnek örvend. A XXI. Század Intézet legújabb elemzése szerint Friedrich Merz kancellár és pártelnök irányítása alatt a CDU politikai zsákutcába kormányozta magát: bármilyen döntést hoz, az a párt további gyengülését vetíti előre.

Történelmi mélypont a közvélemény-kutatásokban

A Forsa tavaszi felmérése már jelezte a fordulatot: az AfD 26 százalékos támogatottsággal átvette a vezetést a CDU/CSU előtt, amely 25 százalékra esett vissza. Bár rövid időre sikerült visszaszerezni az első helyet, szeptember óta a legtöbb kutatás újra az AfD tartós előnyét mutatja.

A háttérben a CDU hosszú ideje tartó identitásválsága áll. A párt nem tudta levetkőzni Angela Merkel örökségét, miközben Merz gyenge vezetése és az AfD-vel való merev elhatárolódás tovább mélyítette a belső megosztottságot. Több pártpolitikus – köztük Jens Spahn, Peter Tauber és Andreas Rödder – már nyilvánosan is az AfD-vel való párbeszéd szükségességét hangoztatja, amit Merz továbbra is határozottan elutasít.

A választók türelme fogy, a gazdaság gyengélkedik

A CDU és az SPD kényszerkoalíciója nem hozott érdemi változást a romló gazdasági helyzetben. Az ipari termelés visszaesett, a német autóipar 18,5 százalékkal zsugorodott, és a választók 66 százaléka elégedetlen a kormány teljesítményével. Szinte minden második német úgy véli, a Merz-kabinet nem tölti ki mandátumát 2029-ig.

A Bürgergeld nevű szociális támogatási rendszer körüli viták tovább mélyítették a koalíciós ellentéteket. Míg a CDU szigorítana és adócsökkentést ígérne, az SPD új adónemekkel növelné a kiadásokat. A rendszer fenntartása évi 50 milliárd euróba kerül, miközben az igénylők fele nem német állampolgár – az AfD pedig politikai tőkét kovácsol a téma körül.

Politikai csapdahelyzet és növekvő belső feszültségek

A párt dilemmája egyre mélyül: ha nyit az AfD felé, elveszíti mérsékelt szavazóinak jelentős részét; ha elzárkózik, tovább erősíti riválisát és keleti bázisa lázadását kockáztatja. Az októberi felmérések szerint a CDU szavazóinak közel fele már nem tartaná kizártnak az AfD-vel való együttműködést, míg 39 százalék ebben az esetben elpártolna a párttól.

Közben a CDU-n belül is nő a feszültség: új platform alakult, amely a párt szociális-liberális szárnyát igyekszik megerősíteni Merz-szel szemben, míg a keletnémet politikusok éppen az AfD-vel való nyitást sürgetik. A közelgő tartományi választások – ahol az AfD akár 40 százalék fölötti eredményt is elérhet – a CDU-t soha nem látott döntéskényszer elé állíthatják.

Szakadás fenyegeti a pártot

Az elemzés szerint a CDU történelmi tragédiája, hogy saját maga zárta be politikai mozgásterét. A párt szociális és nemzeti szárnyai ma már kibékíthetetlenül távol állnak egymástól, miközben a társadalmi frusztráció és a gazdasági válság újraírja Németország politikai térképét.

Friedrich Merz mozgástere minimálisra szűkült: ha enged a belső nyomásnak, a CDU szétrepedhet; ha kitart az elhatárolódás mellett, a párt további eróziója elkerülhetetlen. Egyre valószínűbb, hogy Németország egykor meghatározó jobbközép ereje hosszú időre elveszíti vezető szerepét – és akár saját történetének legnagyobb szakadását is átélheti.

