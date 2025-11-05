Mindent a mai szuperholdról: miért tűnik nagyobbnak és fényesebbnek a Hold?

Szerző: GK

2025. november 5. 12:34

Szuperhold 2025 novemberében: a Hold most van a legközelebb a Földhöz. Fedezze fel, miért tűnik nagyobbnak és fényesebbnek az éjszakai égbolton!

Ismét látványos égi jelenségben gyönyörködhetünk november első hetében: szerda este újra szuperhold ragyog majd az égbolton, idén már másodjára. A különleges látványhoz távcsőre sem lesz szükség, elég, ha derült lesz az ég - és persze, ha időt szakítunk arra, hogy felnézzünk.

Különleges közelségben a Hold

A Hold november 5-én, szerda délután 14 óra 19 perckor kerül a legközelebb a Földhöz, mintegy 357 ezer kilométerre. Ez a közelség az oka annak, hogy a megszokottnál nagyobbnak és fényesebbnek látjuk majd égi kísérőnket. A szuperhold ilyenkor akár 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek tűnhet - bár a valós méretkülönbséget a legtöbben nehezen érzékelik.

A csillagászok szerint az idei második szuperhold az utolsó előtti lesz 2025-ben: az első október 7-én volt látható, míg a harmadik decemberben várható. Lawrence Wasserman, a Lowell Obszervatórium csillagásza megerősítette, hogy november 5-én lesz az idei legszorosabb Föld-Hold-közelség. A jelenség nemcsak esztétikai, hanem fizikai hatással is jár: a megerősödött gravitációs vonzás miatt a dagályok kismértékben magasabbra emelkedhetnek, bár ez a változás szabad szemmel alig észlelhető.

Holdillúzió - Amikor a szemünk csal

Sokan tapasztalták már, hogy a Hold a horizont közelében hatalmasnak tűnik, míg magasabban járva kisebbnek látszik. Ez azonban optikai csalódás, az úgynevezett holdillúzió eredménye. A pszichológusok több elmélettel is magyarázzák a jelenséget:

A Ponzo-illúzió szerint az agyunk a távolinak vélt tárgyakat nagyobbnak érzékeli.

Az Ebbinghaus-illúzió alapján pedig a környező tereptárgyakhoz viszonyítjuk a Hold méretét – így ha például épületek vagy fák fölött látjuk, nagyobbnak tűnik, mint amikor üres égen lebeg.

Érdekesség, hogy ha kamerával rögzítjük a szuperholdat, a felvételeken mindig ugyanakkora marad a Hold átmérője - vagyis a szemünk „játéka” teszi különlegessé a látványt.

Csütörtökön újabb égi látványosság

A csillagászati élmények sora ezzel még nem ér véget: csütörtökön a Hold és a Fiastyúk együttállása is megfigyelhető lesz, ami újabb különleges látványt kínál az égbolton. A ragyogó szuperhold mellett a kékesfehér csillaghalmaz finom fénye különösen szép kontrasztot ad majd.

A novemberi szuperhold jó alkalom arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és ismét rácsodálkozzunk Teremtett világunk harmóniájára. Akár a városból, akár vidékről figyeljük, az égbolt üzenete változatlan: a természet mindig tartogat valami szépet azoknak, akik felnéznek.

Főképen: Szuperhold Fotó: Pixabay/stevepb