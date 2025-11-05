A Szentatya megáldotta a Hungary Helps Programot!

Szerző: Facebook/Azbej Tristan

2025. november 5. 16:34

„Hatalmas megtiszteltetésben volt részünk, pápai audiencián fogadott minket a Szentatya” – adta hírül videóüzenetében az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár (KDNP). Azbej Tristan elmondta, hogy XIV. Leó pápa áldását adta a Hungary Helps munkájára.

A Szentatya fogadta a Hungary Helps Program delegációját, „együtt libanoni keresztény kedvezményezettjeinkkel, akikkel partnerségben 63 libanoni templomot mentettünk meg” – közölte az államtitkár.

Hozzátette, a libanoni templomok megmentésén kívül a Szentatyának beszámolt arról a szolgálatról, amelyet Magyarország végez az üldözött keresztényekért, illetve átadta neki üldözött pakisztáni testvéreink üzenetét, áldást kérve a programra.

A Szentatya megköszönte a szolgálatot, megáldotta a Hungary Helps munkáját, „és azokat, akikért a humanitárius és jószolgálati programot végezzük” – tudatta a kereszténydemokrata politikus. Hangsúlyozta: