Kulturálisan eligazodni képes nemzedékekre van szükség

A kormány célja, hogy erős identitású, kulturálisan eligazodni képes, szellemileg-lelkileg felvértezett nemzedékek kövessenek bennünket - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára szombaton Pápán a Pegazus Színház húszéves fennállása alkalmából tartott ünnepségen.

Závogyán Magdolna azt mondta: a kulturális kormányzat kiemelt figyelemmel kíséri és támogatja az olyan alkotóközösségeket, mint a pápai Pegazus Színház, amelyek egy-egy kulturális viszonyítási pontot, origót jelentenek, hiszen sok család az általuk teremtett színtereken találkozik leginkább a jelenléti művészeti értékközvetítéssel, nyomot hagyó színházi, bábszínházi, zenei és irodalmi élménnyel.

Mindezt felismerve országos kulturális programok - például a Lázár Ervin Program - segítségével biztosítják annak lehetőségét, hogy a példaértékű munkát végző társulatok minél több formában, minél szélesebb körben megmutathassák művészetüket, nevelési módszereiket.

Závogyán Magdolna a pápai társulatot méltatva úgy fogalmazott: a Pegazus valóság, a tehetséges előadók, alkotók és szervezők formabontó valósága, az összetartó közösség valósága, valamint azoké a családoké, melyek számára a produkciók és programok éppúgy jelentik a színes hétköznapokat, mint az örömmel megélt színházi ünnepeket.

Végh Zsolt, a színház egyik igazgatója céljaikról azt mondta: a keresztény, polgári értékrendben élő emberi tartalmak mentése, felmutatása és erősítése.

Tájékoztatása szerint az elmúlt húsz évben évadonként átlagosan négy új bemutatót tartottak, a két évtized alatt legalább 3600 előadásuk volt, évadonként 40-42 ezres átlagnézőszámmal.

Sarkadi Nagy László, a színház másik igazgatója új évadukat ismertetve kiemelte: élményeket hozó, a célközönség életkorához igazodó, közönségcentrikus, pedagógiai szándékkal átitatott előadásokat tartanak.

A Pegazus Színház három bérletes előadásán Sarkadi Nagy László Csíjja, csicsíjja című zenés bábburleszkjét, a Gyergyai Albert széphistóriái alapján készülő Árgyélus és Tündér Ilona című magyar népmesét, valamint a Grimm testvérek meséje alapján íródott Vitéz szabócska, avagy hetet egy csapásra! című történetet láthatja a közönség. A Lázár Ervin Programban pedig a Csillagszemű juhász című vidám, interaktív játékkal kísért darabot állítják színpadra - mondta az igazgató, jelezve, hogy több korábbi előadásuk műsoron marad, valamint kamaraelőadásokat és felnőtt élőszínházi előadásokat is terveznek.

