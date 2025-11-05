Szoboszlai Dominik ismét főszerepben - a Liverpool legyőzte a Real Madridot az Anfielden

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 5. 06:36

Szoboszlai Dominik újabb remek teljesítménnyel segítette győzelemhez a Liverpoolt, amely 1-0-ra legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligájában.

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában a Liverpool FC hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Real Madridot. A győztes gólt Alexis Mac Allister szerezte, Szoboszlai Dominik beívelt szabadrúgása után.

Feszült előjelek a rangadó előtt

Kellemetlen esemény vezette fel a rangadót: a Real Madrid nyári igazolása, Trent Alexander-Arnold először tért vissza az Anfieldre, ám nem mindenki fogadta örömmel. A Sybil Street és Anfield Road sarkán található, róla készült falfestményt ismeretlenek leöntötték fehér festékkel, és az „Adios, el rata” („Viszlát, patkány!”) feliratot fújták rá.

A feszültséget fokozta, hogy a játékos előző este virágot helyezett el Diogo Jota emlékművénél, amelyet a szurkolók állítottak az Anfield előtt a tragikusan elhunyt portugál támadó tiszteletére. A gesztus megosztotta a közvéleményt: egyesek őszinte tiszteletadásként, mások cinikus PR-lépésként értékelték. A klub nem kommentálta az esetet, de a sérült falfestményt a meccs kezdetére helyreállították, több szurkolói csoport pedig elítélte a rongálást.

Courtois parádé, Szoboszlai fölény

Az első félidő egyértelmű liverpooli fölényt hozott. Szoboszlai Dominik több ígéretes helyzetet is kialakított, de Thibaut Courtois mindent védett. A magyar középpályás tíz méterről, ziccerben próbálkozott - Wirtz átadásából -, de a belga lábbal hárított. Később húsz méterről, nagy erővel lőtt, ezt is hatalmas bravúrral ütötte ki a Real Madrid kapusa.

A második félidő elején folytatódott a vendégkapus parádéja: Szoboszlai szabadrúgását is hárította, ám a következőnél már ő is tehetetlen volt. A magyar játékos pontosan ívelt középre, és Alexis Mac Allister a 61. percben a hálóba fejelt.

Magyarok a pályán, Liverpool győzelem

A hátralévő fél órában a Liverpool biztosan őrizte előnyét. Szoboszlai Dominik végig a pályán maradt, a 88. percben pedig Kerkez Milos is lehetőséget kapott. Az Anfield 60 ezer nézője előtt aratott 1-0-s győzelem újabb fontos lépés volt az angol csapat számára a továbbjutás felé.

Liverpool FC (angol) – Real Madrid (spanyol) 1–0 (0–0)

Gólszerző: A. Mac Allister (61.)

Főképen: Szoboszlai Dominik vezetésével nyert a Liverpool a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligájában. Fotó: Liverpool FC