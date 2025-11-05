A Stockholm-szindrómás ellenzéki média felébredt?

Szerző: Gondola

A 444 élő adásában véletlenül bemutatták a független és objektív szerkesztőség belső levelezését: eszerint jól pörög az „MP fasz" tárggyal ellátott emailváltás, Winkler Róbert pedig Magyar Péter barátnője iránt érdeklődött – számolt be róla a Mandiner.

Az élőben közvetített, majd technikai problémára hivatkozva törölt – ám a Redditen továbbra is sok lementett részletet tartalmazó – videóból kiderül:

„MP fasz” tárggyal jól pörög egy levelezés a 444 szerkesztőségében, már 22 üzenetnél járt a felvétel pillanatában. Ennek egyikén Winkler Róbert aziránt érdeklődött, hogy „tényleg, mi van Ilikével?”

Bár a magánéleti részletek természetesen nem tartoznak a nagyközönségre (kivéve, ha maga a politikus tolja azt állandóan a képünkbe, mint Magyar Péter), az új ellenzéki üdvöske egyre romló megítéléséről azért sokat elárul.

Bayer Zsolt publicista az ügy kapcsán lakonikusan megjegyzi:

„a 444-es kis propagandisták legalább egymásnak bevallják, kinek a seggét nyalják…”

Ehhez sem hozzátenni, sem elvenni belőle nem tudunk.