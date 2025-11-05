Szívszorító pillanat élő adásban - Müller Pétert feleségéről kérdezte Szabó Zsófi, nem tudta, hogy nemrég elhunyt

Szerző: Gondola

2025. november 5. 08:04

Élő adásban derült ki, hogy Müller Péter felesége nemrég elhunyt. A Mokka műsorában Szabó Zsófi kérdése hozta felszínre az író fájdalmát.

Megható és egyben megrendítő pillanatnak lehettek tanúi a Mokka nézői kedd reggel. A TV2 reggeli műsorában Müller Péter író volt a vendég, akit legújabb könyve, a Jóskönyv nemzetközi sikere kapcsán kérdeztek. A beszélgetés azonban váratlanul személyes és fájdalmas fordulatot vett.

A műsorvezető, Szabó Zsófi – minden rossz szándék nélkül – azt kérdezte az írótól, mit szól a felesége „ehhez a nagy dologhoz”, vagyis ahhoz, hogy a könyv egyszerre jelenik meg 192 országban. A kérdésre Müller Péter csendesen, de megrendítő őszinteséggel válaszolt:

„A feleségem három héttel ezelőtt elment a másik világba. Ő tudott arról, hogy ez meglesz. Elment, szépen, békében elaludt. Én temettem.

Csodálatos asszony. Nem vesztettem el, van, csak nem tudok vele beszélgetni.”

A vallomás pillanatában Szabó Zsófi és Váczi Gergő is láthatóan megdöbbent, és azonnal részvétüket fejezték ki. Váczi Gergő halkan csak annyit mondott:

„Nagyon nehéz most megszólalni.”

Ezután a beszélgetés – nehéz szívvel, de a műsor rendjét követve – visszatért Müller Péter könyvéhez, amelyről az író elmondta, hogy szellemi örökségét és életbölcsességeit kívánta benne továbbadni.

A teljes beszélgetés visszanézhető a műsorban, a szóban forgó rész 7:40-től látható: