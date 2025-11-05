Azbej Tristan a Vatikánba "viszi" a Hungary Helps programot

Szerző: Facebook/Azbej Tristan

Kétnapos hivatalos látogatásra érkezett kedden a Vatikánba Azbej Tristan, aki videóüzenetében elmondta: megbeszélései középpontjában az üldözött keresztények megsegítésének közös ügye áll.

Az üldözött keresztényeket támogató programokért felelős államtitkár hangsúlyozta, bízik abban, hogy a Szentszékkel való együttműködés nemcsak a béke előmozdításában és a családok védelmében, hanem az üldözött keresztények támogatásában is egyre szorosabbá válik.

A látogatás csúcspontja a pápai audiencia lesz, ahol Azbej Tristan lehetőséget kap arra, hogy a Szentatyának beszámoljon a magyar kormány Hungary Helps programjának tevékenységéről.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy egy kiállítás keretében bemutatják, miként sikerült magyar támogatással több mint hatvan libanoni templomot megmenteni.

A kétnapos program a Szent István vértanú-templomban kezdődik, amely Róma magyar nemzeti temploma. Azbej Tristan kiemelte: különös jelentőséggel bír, hogy a templom névadója Szent István vértanú, a történelem első üldözött keresztény mártírja, aki egyben államalapító királyunk névadó szentje is.

