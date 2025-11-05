Rétvári Bence: A Tisza Párt mindenki számára veszélyt jelent

Szerző: MTI

2025. november 5. 05:34

A Tisza Párt mindenki számára veszélyt jelent, elképzeléseikkel mindenki rosszul járna - hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten, a kormánypártok országjárásának XXII. kerületi állomásán.

A fórum előtt Rétvári Bence újságíróknak elmondta, egyszerre zajlik a nemzeti konzultáció és egy békepárti aláírásgyűjtés, ezért tartanak országjárást. Azért fontos a nemzeti konzultáció, mert

mostanra kiderült, mi is az, amire a magyar ellenzék vezető ereje, a Tisza Párt készül, mik azok a brüsszeli elvárások, amelyeket egy az egyben, változtatás nélkül itt, Magyarországon most éppen a Tisza Párt hajtana végre

– jelentette ki az államtitkár. Hozzáfűzte, 2010 előtt is voltak hasonló elvárások, és az akkori baloldali kormány mind végrehajtotta azokat, most pedig látható, hogy a Tisza Pártnak sincs más programja. Ők is elismerték, hogy a saját programjukat nem ők maguk írják, a brüsszeli elvárásoknak kell megfelelniük - figyelmeztetett Rétvári Bence, kiemelve:

a brüsszeli elvárásokat tizenöt éve ismerjük, hiszen minden évben az országjelentésben leírják ezeket, és ezek egyeznek a Tisza Párt politikusai által elmondottakkal.

Ezzel szemben meg kell védeni a családi adózási rendszert, a nyugdíjasok érdekeit és a fiataloknak nyújtott támogatásokat. A Tisza tervei miatt veszélybe került a három- és kétgyermekes anyák szja-mentessége, valamint a 13. havi nyugdíj, amelyet vagy eltörölne a Tisza Párt és Brüsszel, vagy korlátozná azt. Minden nyugdíjas számára nagy csapást jelentene a nyugdíjak megadóztatása, a Tisza politikusai azonban éppen a nyugdíjak megadóztatásáról beszélnek – fejtette ki a kereszténydemokrata politikus.

Rámutatott: a Tisza elképzelései veszélyesek a fiatalok számára is, ugyanis megszüntetnék a fix 3 százalékos lakáshitelt és a fiatalok adómentességét, ez pedig nehezebbé tenné a jövőjüket, itthoni boldogulásukat, a munkahely megtalálását, ugyanakkor csökkentené a jövedelmüket és nehezítené az első lakáshoz jutásukat is. A Tisza Pártnak ezek a javaslatai a fiatalokat külföldre üldöznék, márpedig az, aki a fiatalok számára negatív intézkedéseket hoz, az ország jövőjét nehezíti el.

A vállalkozások számára is rendkívüli veszélyt jelent a Tisza Párt – folytatta Rétvári Bence -, ugyanis az adóelképzeléseik a multiknak kedveznek, például eltörölnék a multikra kivetett különadókat.

A Tisza Párt mindenki számára veszélyt jelent, mindenki rosszul járna az elképzeléseikkel, ugyanakkor a multik és Brüsszel elégedett lehetne, hiszen az a pénz, amit elvennének az emberektől, részben a multik zsebébe vándorolna, részben pedig az ukrajnai háborút támogatná anyagilag is

– mondta az államtitkár. Közölte: ezért fontos, hogy ez mindenki számára tiszta legyen, és azért folytatják a nemzeti konzultáció mellett az országjárást, hogy az emberekkel beszéljenek.

Nekünk tizenöt éve az emberek a szövetségeseink, az ő szavazataik segítettek Magyarország függetlenségének megvédésében, a magyar emberek jólétének szolgálatában – fogalmazott Rétvári Bence.