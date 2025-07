Nemzetben gondolkodni azt jelenti, hogy nagyobb összefüggésben tekintjük a magyarság sorsát

A miniszterelnök a magyar politika kiszabadulásának nevezte a tusnádfürdői nyári szabadegyetemet. Orbán Viktor, aki szombaton felszólal a rendezvényen, azt mondta, a politikában a perspektíva rendkívül fontos.

2025. július 25. 10:17

Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett, tusnádfürdői stúdiójában 2025. július 25-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Nemzetben gondolkodni azt jelenti, hogy nagyobb összefüggésben tekintjük a magyarság sorsát, semmint az akaratunk ellenére meghúzott államhatárokon belül élő magyarság szempontjai és érdekei - jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A miniszterelnök szavai szerint erre emlékeztet Tusványos, amely a legnagyobb politikai találkozó a határon túli magyarok világával, ami nagy eredmény és "lassan ezt nem is vitatják".

Ma már van egy politikai közmegegyezés Magyarországon arról, és az alkotmány is kimondja ezt, hogy a magyar kormány felelősséget visel a határon túl élő magyarokért is - mondta a kormányfő. Hangsúlyozta egyúttal, hogy a nemzeti kormány egyik történelmi tette volt a kettős állampolgárság intézményének bevezetése és emellett gazdaságfejlesztési programokat is indítottak.

A politika a napi ügyek intézésével foglalkozik, és óriási élmény a politikusoknak és a politika iránt érdeklődőknek is, ha néha kiszabadulnak ebből a szűk perspektívából és egy szélesebb térbe lépnek ki, arról beszélnek, mi lesz holnap, mi lesz 2030-ban, 2040-ben, 2050-ben, annak amit csinálnak, mi az értelme, távlatai - fejtette ki.

A kormányfő elmondta, tavaly arról beszélt, hogy van magyar nagystratégia, abból felvillantott néhány dolgot, szombaton egy lépéssel tovább megy és a stratégia néhány fontosabb elemét is bemutatja.

