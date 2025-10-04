Orbán Viktor: „Magyarországnak joga van kimaradni a háborúból!” – interjú a Heteknek

A miniszterelnök szerint Magyarország érdeke, hogy Ukrajna mint állam fennmaradjon, de ez nem jelentheti azt, hogy „mi tartsuk el és mi tartsuk fenn” a szomszédos országot.

2025. október 4. 10:13

Donald Trumptól az „iszlamizálódó” Európáig – Orbán Viktor exkluzív interjút adott a Heteknek, ahol keményen bírálta Brüsszelt és megerősítette: Magyarország nem vesz részt háborúban.

A Hetek interjújában Orbán Viktor egy alapvető kérdéssel szembesült: mit kell tennünk, ha Magyarországot megtámadnák? A miniszterelnök válasza világos volt: egy férfi kötelessége ilyenkor a családja védelme”, de mindenekelőtt a legfontosabb a háború elkerülése. A megelőzés kulcsa szerinte a nemzeti kormány, amely képes megóvni az országot attól, hogy belerángassák egy konfliktusba. Orbán hangsúlyozta:

„Magyarország nem áll háborúban senkivel, és ki is kell maradnia minden háborúból.”

Hozzátette, miniszterelnökként „a magyarok jogát gyakorolja” ahhoz, hogy az ország békében maradhasson.

A beszélgetésben élesen bírálta Brüsszel háborús logikáját, amely szerinte minden olyan kormányt megpróbál leváltani, amely nem hajlandó vakon követni az uniós elvárásokat.

Ahol nem olyan kormány van, ami Brüsszelnek megfelel, ott az elitet nem zavarja, ha adminisztratív úton próbálják meg lecserélni a nemzeti vezetést” – fogalmazott Orbán, hozzátéve: az ukrán titkosszolgálat Magyarországon is aktív, sőt, „különböző módokon támogatja a magyar ellenzéket”.

A miniszterelnök szerint Magyarország érdeke, hogy Ukrajna mint állam fennmaradjon, de ez nem jelentheti azt, hogy „mi tartsuk el és mi tartsuk fenn” a szomszédos országot.

„A brüsszeliek azt hiszik, a választások miatt csináljuk. Hogy ez a magyaroknak csak egy kampány. Hát nem az” – fogalmazott a miniszterelnök.

Donald Trumpról szólva Orbán diplomatikus hangon kijelentette: az amerikai elnök „üzletemberként” gondolkodik, és nem kívánja minősíteni, hogy miként alakul Trump álláspontja Ukrajna ügyében.

Ezután Izrael került szóba: a kormányfő három okot is megfogalmazott a jó magyar–izraeli kapcsolatokra.

Egyrészt történelmi és családi kötelékek fűzik össze a két országot, másrészt Izrael stabilitása kulcsfontosságú a migrációs nyomás megelőzése szempontjából, végül pedig a zsidó és keresztény kultúra mélyen összekapcsolódik.

Orbán elmondta: a kétállami megoldás jelenleg nem reális az izraeli–palesztin konfliktusban, ezért Magyarország Donald Trump 20 pontos békejavaslatát támogatja.

Orban

Aztán a miniszterelnök az iszlám és Európa kapcsolatáról, valamint a magyar családpolitikáról is beszélt. Szerinte a muszlim bevándorlás okozta kulturális és vallási feszültségek komoly kihívást jelentenek a kontinensnek.

Európában is vannak homofób és antiszemita tendenciák, de az iszlám világban ezek sokkal erősebben vannak jelen” – figyelmeztetett.

A családpolitikáról szólva Orbán kiemelte: az állam feladata nem az, hogy megmondja az embereknek, hogyan éljenek, hanem az, hogy megteremtse a feltételeket a családalapításhoz.

A gyermek születése jó a családnak, a magyarságnak és a közösségnek” – vélte a kormányfő.

Kép: mandiner.hu

mandiner.hu