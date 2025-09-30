Rétvári Bence lehűti a kedélyeket: Íme a tények a Szőlő utcai javítóintézetet érintő különálló eljárásokról

Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes Facebook-posztban kommentálta a Szőlő utcai javítóintézet körül kialakult vitát. A politikus szerint a baloldali sajtó továbbra is „keservesen” próbálja napirenden tartani a „már kipukkadt Szőlő utcai áhírbotrányt”.

2025. szeptember 30. 13:36

Rétvári hangsúlyozta, hogy a gyermekvédelmi rendszer minden esetben maga indít vizsgálatot, illetve tesz feljelentést, ha bármilyen bántalmazás vagy bűncselekmény gyanúja merül fel. Állítása szerint a Szőlő utcai intézet kapcsán három, egymástól független, önálló ügy van folyamatban:

1. Az intézet igazgatója és bűntársa ellen futtatás miatt zajlik büntetőeljárás. A minisztériumi jelentés alapján ebben az ügyben sem kiskorú, sem politikus nem érintett.

2. Egy nevelőnő ellen 2019 óta tart nyomozás szexuális erőszak gyanúja miatt.

3. Egy egykori lakó utólagos bejelentése alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tett feljelentést az intézet volt igazgatója ellen, az eljárás jelenleg folyamatban van.

A belügyminiszter-helyettes szerint a hatóságok minden ügyet kivizsgálnak, és ennek is köszönhető, hogy az elmúlt években a börtönben ülő pedofil elkövetők száma 81-ről 700 fölé emelkedett.

Rétvári kijelentette: a Szőlő utcai ügyet „a magyar nemzeti kormány megbuktatására indított, de csúnyán felsült kísérletnek” tartja, amelyben szerinte balliberális újságírók, politikusok és külföldi titkosszolgálatok is érintettek.

GK