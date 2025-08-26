Rétvári Bence: minden iskolába megérkeztek az ingyenes tankönyvek

Az idén is minden iskolába megérkeztek az ingyenes tankönyvek és a tanítást segítő egyéb eszközök - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten.
Rétvári Bence a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatón kiemelte: Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatás része hazánkban.
Mint mondta, akik gyermeket vállalnak, azzal számolhatnak, hogy a tankönyveket a gyerekeik az első osztálytól az utolsó osztályig ingyenesen fogják megkapni az állami, az egyházi és a magániskolákban, a köznevelésben, a szakképzésben, mindenhol.
"2010 előtt egy olyan rendszer volt, amikor fizetni kellett a tankönyvekért" - hangsúlyozta az államtitkár, megjegyezve, ha a tankönyvekért ma is fizetni kellene, az a családoknak több tízezer forintos költséget jelentene.
"A költségvetésből az idei évben 19 milliárd forintot biztosítunk arra, hogy minden tankönyv, minden taneszköz ingyenes legyen a magyar diákok számára, a magyar családoknak ezért ne kelljen fizetniük" mondta Rétvári Bence.
