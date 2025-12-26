Csendes éj - akkor és ma

Szerző: Molnár Judit

2025. december 26. 09:39

Azt talán sokan tudják, hogy a "Csendes éj" hazája Ausztria. De keletkezésének részleteit valószínűleg kevesen ismerik. A történelmi háttér a napóleoni háborúktól meggyötört, éhínség és járványok sújtotta Európa volt.

Joseph Mohr segédlelkész, a szöveg szerzője már 1816-ban megírta művét, azonban csak két évvel később adta át a verset Franz Xaver Grubernek, hogy zenésítse meg. Ő tanító volt egy kis falu, Arnsdorf iskolájában, s egyben a helyi templom orgonistája.

A dologban az volt a különösség, hogy ő december 24-én kapta meg Mohrtól a szöveget, és azonnal megalkotta a gyönyörű dallamot. Ilyesmi valóban csak "felsőbb inspiráció" esetén lehetséges.

A két szerző végül is nem a saját falujukban, hanem a közeli Oberndorfban éppen szenteste, az éjféli misén adta elő ezt a csodát, amely azóta is a világ első számú karácsonyi éneke. Én például Gran Canaria-n 42 (!) nyelven hallottam szenteste.

Érdekesség a történetben az is, hogy a dalra büszke osztrákok, és persze épp az oberndorfi polgárok létrehoztak egy nem profitorientált közhasznú társaságot Csendes Éj Társaság néven. Székhelye tehát ebben a faluban van. Lehet hozzá csatlakozni ma is, ha minimális évi tagdíjat fizet be valaki, mert a tevékenységükhöz kell a támogatás. Létrehoztak egy Csende éj- és Honismereti Múzeumot is. Továbbá felépült egy emlékkápolna , előtte szoborral.

A Társaságnak rendszeres zenei-kulturális kiadványai vannak (ehhez is kell a támogatás), sőt konferenciákat is szervez. 2013 elején például Gruber halálának 150. évfordulója alkalmából olyan estet szerveztek, amelyben Gruber teljes életműve szerepelt, ő ti. nem csak zeneszerző és zenész, hanem festő is volt. (Arnsdorfi házában egyébként Gruber Múzeum is létesült.) Érdemes itt tehát körülnézniük például a magyaroknak is, ha éppen ebben a régióban síelnek vagy kirándulnak.