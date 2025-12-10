Elbocsátották a tanárt, mert azt mondta a muszlim diákoknak: "Britannia továbbra is keresztény"

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

Egy általános iskolai tanárt Angliában eltiltottak a gyermekekkel való munkától, miután muszlim diákoknak azt mondta, hogy „Britannia továbbra is keresztény állam”.

A The Telegraph értesülései szerint a rendőrség gyűlölet-bűncselekmény gyanújával indított vizsgálatot, miután a pedagógus rendre utasította azokat a muszlim tanulókat, akik a fiúmosdóban a mosdókagylóban mosták a lábukat.

A névtelenséget kérő tanár arra hívta fel a gyerekek figyelmét, hogy a király az anglikán egyház feje, és hogy az iszlám kisebbségi vallás az Egyesült Királyságban.

A pedagógust 2024 márciusában felfüggesztették, majd idén februárban elbocsátották. A rendőrség arról tájékoztatta, hogy az ügyet továbbították a gyermekvédelemnek és a Metropolitan Police-nak, ám a vizsgálatot később megszüntették.

A tanárt képviselő ügyvédek a jogi beadványban azt állítják, hogy a nem vallási intézményként működő iskolában informálisan megtiltották az imádkozást az udvaron, mivel külön imaszobát hoztak létre. A tiltás kiterjedt a lábmosásra is.

Az iszlámban a lábmosás a vudu (wudu) nevű rituális mosakodás része, amely a napi ötszöri ima (szalát) előtt elvégzendő részleges tisztálkodás, amely a test bizonyos részeit mossa meg, beleértve a kezeket, az arcot, a fejet, és a lábakat is bokáig, szimbolizálva a lelki és fizikai megtisztulást a bűnöktől és szennyeződésektől.

Egy gyermekvédelmi tisztviselő arra a következtetésre jutott, hogy a pedagógus bántó megjegyzést tett az iszlámról, és ezért nem dolgozhatna gyermekekkel. Három panaszos tanuló azt állította, hogy a tanár rájuk kiabált, ami miatt zaklatottnak érezték magukat.

A tiltást végül sikeresen megfellebbezték, a tanár pedig jelenleg a helyi hatóság ellen indított pert, a Free Speech Union (FSU) támogatásával.

Lord Toby Young, az FSU igazgatója a The Telegraphnak azt mondta:

„Már ott tartunk ebben az országban, hogy egy tanárt gyermekvédelmi kockázatnak lehet bélyegezni azért, mert kimond valamit, ami vitathatatlanul igaz. Ha azt állította volna, hogy az iszlám Anglia hivatalos vallása – még ha ez nem is igaz –, aligha került volna bajba.”

A főkép illusztráció. Fotó: Freepik