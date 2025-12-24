Mi lesz a felvidéki és a kárpátaljai magyarokkal? Mi várható 2026-ban? - Semjén Zsolt interjú a Patrióta YouTube-csatornán

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. december 24. 17:34

Háború a szomszédban, nemzetpolitika, erősödő brüsszeli nyomás, közeledő 2026-os választás - ezekről a sorskérdésekről beszélt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Patrióta YouTube-csatorna Patrióta Extra című műsorában.

Az interjú középpontjában a felvidéki és a kárpátaljai magyarság jövője, a kisebbségi jogok helyzete, Brüsszel politikája, valamint a magyar gazdák és az uniós döntéshozók konfliktusa áll. Szó esik arról is, mi a 2026-os választás igazi tétje, és hogyan lehet felkészülni a politikai küzdelmekre.

Az adás rávilágít: válságos időkben derül ki igazán, ki gondolkodik nemzetben, és ki csak egy kampányban.