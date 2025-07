Semjén Zsolt: a magyarság megmaradásához versenyképes tudás kell

A miniszterelnök-helyettes a rendezvényen arról beszélt, hogy a magyarság megmaradásához versenyképes tudás, a helyben maradás biztosítása és az anyanyelven való kommunikáció lehetősége is szükséges.

2025. július 26. 22:27

Percze László csíkszeredai konzul, Tóth Sándor polgármester, Tánczos Barna román miniszterelnök-helyettes, Derzsi Ákos, a Családügyi, Ifjúsági és Esélyegyenlőségi Minisztérium államtitkára, Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Kelemen Kálmán, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Keresztyéndemokrata Platformjának elnöke, Barabási Ottó, Székelyhodos polgármestere, Batizán Attila, a Küküllői Református Egyházmegye esperese és Jakab Emese unitárius lelkész (b-j) a Studium Prospero Alapítvány által, a magyar kormány támogatásával épített szolgálati lakások és egészségügyi központ átadásán az erdélyi Nyárádszeredán 2025. július 26-án. MTI/Kiss Gábor

Ahhoz, hogy megvalósulhasson a felsőoktatás segítése, a versenyképes tudás megszerzése, a betegekkel való kommunikáció anyanyelven, valamint a szülőföldön maradás, mindennek a tárgyi, anyagi feltételeit is biztosítani kell - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szombaton az erdélyi Nyárádszeredán, az elkészült ingatlanprojekt átadásán.

A terv keretében egészségügyi központot és szolgálati lakásokat alakítottak ki. Utóbbiakban három népművésznek biztosítanak otthont. Az egészségügyi központban négy járóbeteg-rendelőt létesítettek, hozzájárulva az utolsó éves rezidens orvosok képzéséhez és a szülőföldön való megmaradáshoz. A magyar kormány mintegy fél millió eurós támogatást nyújtott a központ létrehozásához.

Kifejtette, hogy a Studium Prospero Alapítványnak négyes küldetése van, és ez azonos a magyar megmaradással.

Az első cél a magyar felsőoktatás segítése, mert ha nincs felsőoktatás, nincs magyar értelmiség, "akkor kiszorulunk az élet hatalmi helyeiről, és egész egyszerűen perifériára szorítanak minket".

Legyen Erdélyben olyan magyar értelmiség, ami megállja a helyét a többségi társadalomban, és biztosítja azt, hogy a magyar életérdekek az élet minden területén megjelenjenek - hangsúlyozta a politikus.

Azzal folytatta, hogy a második cél a versenyképes tudás biztosítása, mert enélkül a magyar fiatalok vagy perifériára szorulnak vagy elmennek.

Semjén Zsolt az alapítvány harmadik céljaként jelölte meg, hogy az orvosok a betegekkel anyanyelvükön tudjanak beszélni, ami az életminőséghez is hozzátartozik. "A magyarság számára csak akkor van életminőség, hogyha az ügyeit magyarul tudja intézni" az orvossal, a tanárral, a polgármesterrel.

A negyedik cél a szülőföldön való maradás, aminek része a szolgálati lakások biztosítása, ez teszi lehetővé, hogy itt maradjanak a magasan képzett szakemberek. Az alapítvány ugyanakkor szakkönyvtárat is biztosít, továbbá orvosi könyvek kiadásával is foglalkozik, ami azért is fontos, mert"ha nincs magyar könyvkiadás és nincs magyar szaknyelv, és nem figyelünk arra tudatosan, hogy a tudományt, a tudományunkat magyar szaknyelven gondoljuk és műveljük", akkor az utódállamok idegen nyelvű környezetében "a magyar szaknyelv elkezd szétfejlődni, szétesni" - fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.

Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy az egész Kárpát-medencében - ahogy az erdészek is elkészítették az erdészeti magyar szakszótárt - ugyanúgy az orvosi nyelvben, a jogászi nyelvben is "tartsuk meg az egységes magyar szaknyelvet", mert ez teszi lehetővé, hogy a magyar köznyelv és a magyar irodalmi nyelv mellett a magyar nyelv teljességében megmaradjon.



Semjén Zsolt kitért arra is, hogy az alapítvány jóvoltából kilenc városban 21 ingatlan gazdagodik új funkcióval, a szervezetet a magyar állam a nemzeti jelentőségű intézmények között támogatja, miután a Magyar Állandó Értekezlet döntése alapján felvették a nemzeti jelentőségű intézmények sorába. Ennek jóvoltából azt a 300 milliós normatív támogatást is automatikusan megkapja, ami az ilyen intézményeknek jár.

"Amíg mi vagyunk kormányon, addig ez a támogatás nemhogy csökkenni, hanem csak nőni fog" - szögezte le a miniszterelnök-helyettes.

MTI