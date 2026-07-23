Szerző: kdnp.hu

2026. július 23. 12:33

Még az SZDSZ sem hazug trógerezett. A kétharmados törvényhozási fölénnyel visszaélő kormányerő a magyar parlamenti kultúrát is romba dönti, szégyent hozva Batthyányra, Kossuthra, Deák Ferencre. Hatalmi nyomulása megfélemlíti a társadalmat. A KDNP beleáll a küzdelembe a demokráciáért, a jogállamiségért.

Az alaptörvény 17. módosításával Magyarországon politikai önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz, mint ellenzéki párt ezzel szemben határozza meg magát – jelentette ki Orbán Viktor szerdán Budapesten, a Fidesz-székház előtt tartott sajtótájékoztatón, a párt Ellenállási nyilatkozatát ismertetve.

A KDNP csatlakozik a Nemzeti Ellenálláshoz.

A Fidesz elnöke hangsúlyozta: az alaptörvény-módosítással az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy felét gyakorlatilag kizárják a politikai közéletből. Azzal pedig, hogy a köztársasági elnököt személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással elmozdították, és így tettek az Alkotmánybíróság elnökével is,

felszámolták a jogállamot és kiiktatták az ellenőrzések és ellensúlyok rendszerét.

A rendszert elutasítják, az elmozdított tisztségviselők helyére állított jelöltek megválasztásában nem vesznek részt – közölte Orbán Viktor. Azt ígérte, hogy a demokratikus jogállamot helyre fogják állítani, és amikor helyreállították, akkor az addig megszületett, illegitim döntéseket felül fogják vizsgálni. Illegitimnek nevezte a megválasztandó tisztségviselőket, és azt mondta, Sulyok Tamás volt Magyarország utolsó legitim köztársasági elnöke.

Koncepciós eljárásként értékelte a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében indított eljárást, amelynek

célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödőfélben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék.

Kérdésre válaszolva hangsúlyozta: teljesen nyilvánvaló, hogy az NKA döntéseiben részt vevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották azt az összeget, amit a kormány a számukra megszavazott. A koncepciós eljárás ürügy arra, hogy elvigyék a Fidesz szervereit. Tegnap

olyasmi történt, ami a nyugati világban nem fordulhat elő, és az elmúlt 36 évben soha nem történt meg Magyarországon

– emelte ki Orbán Viktor. Hozzáfűzte, nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartását. Ilyen csak súlyos diktatúrákban szokott előfordulni – szögezte le.

ELLENÁLLÁSI NYILATKOZAT

A német és a szovjet megszállással ránk kényszerített diktatúrák évtizedei után 1990-ben a magyar nép kivívta a szabadságot, és megteremtette a demokratikus jogállamot.

A hatodik szabadon választott országgyűlés 2011-ben elfogadta Magyarország Alaptörvényét, ezzel lezárta a rendszerváltás átmeneti korszakát, kiépítette a nemzeti szuverenitás garanciáit, megteremtette a demokratikus jogállam alapjait, és elindította Magyarországot a felemelkedés útján.

A 2026-os választások után

a Tisza Párt megváltoztatta Magyarország alkotmányos rendszerét.

Az Alaptörvény 17. módosítása után Magyarország többé nem demokratikus jogállam. Újra az önkényuralom korszaka köszöntött Magyarországra.

A választójog korlátozásával megszűnt a politikai verseny, és ezzel véget ért a demokrácia. A köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróság elnökét eltávolították, ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, a fékeket és ellensúlyokat kiiktatták, a jogállamiságot fölszámolták.

Az így létrehozott új politikai rendszer illegitim, mert az Alaptörvény durva sérelmével hozták létre,

és mert célja a hatalom kizárólagos birtoklása. A Fidesz az új önkényuralmi rendszert elutasítja. Az elmozdított tisztségviselők helyére állított személyek megválasztásában nem veszünk részt. A demokratikus jogállam helyreállítása után döntéseiket felülvizsgáljuk.

Az önkénnyel szemben minden állampolgárnak jogában áll fellépni.

A Fidesz ezért nemcsak a kormány, de az új politikai rendszer ellenfele is lesz. A hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközt igénybe vesz.

A mai naptól az a küldetésünk, hogy helyreállítsuk a demokratikus jogállamot. Az önkényuralmi rendszer áldozatait megsegítjük.

A Tisza-kormány által elkövetett jogsértéseket nyilvántartjuk.

A demokratikus jogállam visszaállítása után az áldozatoknak és a károsultaknak megadjuk az őket megillető jóvátételt.

A biztos, nyugodt polgári élet helyreállítása érdekében támogatunk mindenkit, aki az önkényuralommal szemben, a szabadság mellett felemeli a hangját,

másokkal összefogva fellép, és kiáll a demokratikus jogállam helyreállításáért.

Senki sem veheti el a magyarok szabad, biztonságos, nyugodt élethez és boldoguláshoz való jogát.

Minél többen és minél bátrabban emeljük fel a hangunkat, annál hamarabb ér véget a mai ámokfutás, és visszatérhetünk a Tisza Párt uralma miatt megszakadt békés, biztonságos és szabad magyar élethez.

Úgy legyen!

Címkép: Orbán Viktor és Bóka János - kdnp.hu