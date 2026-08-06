Kiből lesz a Tisza-báb?
Orbán-báb – ezt a címkét ragasztotta Sulyok Tamásra egy mentelmi jog mögé bújt politikus. Az államelnöknek ezért kellett mennie.
Logikus, hogy utóda Tisza-báb lesz.
A Tisza-frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt.
Az alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el.
A parlamentnek
harminc napon belül kell új köztársasági elnököt választania.
Az alaptörvény szerint a köztársasági elnök választását az Országgyűlés elnöke tűzi ki, jelen esetben az elnököt helyettesítő Hallerné Nagy Anikó alelnök. A jelöléshez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása szükséges, és a jelölést az Országgyűlés elnökéhez a szavazás elrendelése előtt kell benyújtani.
Hivatalos jelölés még nem érkezett a posztra.
Lehet találgatni, ki vállalja el a hatmillió forintos havi javadalmazással járó pozíciót.
Sulyok Tamás székébe ülni eléggé kérdőjeles. Találgatják,
mely beszédírók fogalmazzák már most a leendő elnök parlamenti szónoklatát, amely beszéddel esetleg megállíthatják az erkölcsi ellehetetlenülés lejtőjén.
Noha Forsthoffer Ágnes csak néhány hétre foglalta el a Sándor-palotatát, de már első munkanapjára kénytelen volt meghívni Sulyok Tamást, hogy együtt fényképezkedhessen vele, s bemutathassa a társadalomnak, hogy Sulyok – legalábbis arra a néhány hétre – elfogadja őt utódnak. Személyes legitimitását ezzel szemléltette, még ha csak ideiglenes jelleggel is.
Ki lesz az utód?
Esetleg egy
újrahasznosított politikus: SZDSZ-es vagy MSZP-s figura, aki boldogan kapaszkodik ki a süllyesztőből?
Vagy egy ifjú kalandor, akiknek nincs erkölcsi súlya – ennek megfelelően vesztenivalója sincs.
Vagy egy önmegvalósító értelmiségi – ezzel rizikót is vállal a Parlamentben a tróger címkét sűrűn ragasztgató észkombájn.
Komoly ember aligha fogadhat el felkérést mentelmi jogos politikustól.
Az államelnökséghez ugyanis
nem erkölcsi minimum, hanem inkább erkölcsi maximum
szükségeltetik.
Vélhetően a harmadik vonalból, de legföljebb a második vonalból érkezhet valaki. Akit nem zavar az, hogy ő semmiképp és soha sem tudja megtestesíteni a nemzet egységét.
Címkép: Kőoroszlán - Gondola