Kiből lesz a Tisza-báb?

Szerző: Gál Lajos

2026. augusztus 6. 08:08

Jogilag és erkölcsileg is kérdőjelesen távolították el Sulyok Tamást az államelnöki posztról. Ráadásul utódját olyan politikus kéri fel, aki mentelmi jog mögé bújt. Érdemi értelmiségi aligha vállalhatja el az államfői hivatást.

Orbán-báb – ezt a címkét ragasztotta Sulyok Tamásra egy mentelmi jog mögé bújt politikus. Az államelnöknek ezért kellett mennie.

Logikus, hogy utóda Tisza-báb lesz.

A Tisza-frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt.

Az alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el.

A parlamentnek

harminc napon belül kell új köztársasági elnököt választania.

Az alaptörvény szerint a köztársasági elnök választását az Országgyűlés elnöke tűzi ki, jelen esetben az elnököt helyettesítő Hallerné Nagy Anikó alelnök. A jelöléshez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása szükséges, és a jelölést az Országgyűlés elnökéhez a szavazás elrendelése előtt kell benyújtani.

Hivatalos jelölés még nem érkezett a posztra.

Lehet találgatni, ki vállalja el a hatmillió forintos havi javadalmazással járó pozíciót.

Sulyok Tamás székébe ülni eléggé kérdőjeles. Találgatják,

mely beszédírók fogalmazzák már most a leendő elnök parlamenti szónoklatát, amely beszéddel esetleg megállíthatják az erkölcsi ellehetetlenülés lejtőjén.

Noha Forsthoffer Ágnes csak néhány hétre foglalta el a Sándor-palotatát, de már első munkanapjára kénytelen volt meghívni Sulyok Tamást, hogy együtt fényképezkedhessen vele, s bemutathassa a társadalomnak, hogy Sulyok – legalábbis arra a néhány hétre – elfogadja őt utódnak. Személyes legitimitását ezzel szemléltette, még ha csak ideiglenes jelleggel is.

Ki lesz az utód?

Esetleg egy

újrahasznosított politikus: SZDSZ-es vagy MSZP-s figura, aki boldogan kapaszkodik ki a süllyesztőből?

Vagy egy ifjú kalandor, akiknek nincs erkölcsi súlya – ennek megfelelően vesztenivalója sincs.

Vagy egy önmegvalósító értelmiségi – ezzel rizikót is vállal a Parlamentben a tróger címkét sűrűn ragasztgató észkombájn.

Komoly ember aligha fogadhat el felkérést mentelmi jogos politikustól.

Az államelnökséghez ugyanis

nem erkölcsi minimum, hanem inkább erkölcsi maximum

szükségeltetik.

Vélhetően a harmadik vonalból, de legföljebb a második vonalból érkezhet valaki. Akit nem zavar az, hogy ő semmiképp és soha sem tudja megtestesíteni a nemzet egységét.

Címkép: Kőoroszlán - Gondola

