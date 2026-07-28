Másodszor kapott házelnöki rendreutasítást

Szerző: magyarnemzet.hu

2026. július 28. 15:35

Alig egy hónappal azután, hogy a levezető elnök megvonta tőle a szót az Országgyűlésben, ismét a házelnöki pulpitusról figyelmeztették Magyar Péter miniszterelnököt - írja a Magyar Nemzet. A keddi ülésen Hallerné Nagy Anikó csengetéssel szakította félbe a kormányfőt, és arra kérte,

ne zavarja a szavazást.

A jelenetet a kormánypárti padsorok tapsa kísérte, miközben politikai elemzők szerint továbbra is példátlan, hogy ilyen rövid idő alatt kétszer is nyilvánosan rendre utasítják a hivatalban lévő miniszterelnököt - mutat rá a magyar Nemzet.