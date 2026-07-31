Véleményvállalat is jelezte, hogy szellemi beszűkülést tapasztal
Bűncselekmény a kizárólagos hatalomgyakorlásra való törekvés − rögzítette Orbán Viktor a Tusványoson. A jogállam helyreállításakor ennek nagy jelentősége lesz − vetítette előre. Bánó Attila Európa-érmes publicistát kérdezte a Gondola.
− Szerkesztő úr, a Tisza-miniszterelnök nem tudott válaszolni Orbán Viktor tusványosi beszédére. Egy, valamelyik beszédírója által előre megírt, asztalfiókból elővett nyúlfarknyi szitkozódást vetett oda választóinak. Mennyiben jele ez a szellemi összeomlás kezdetének?
− Amióta Magyar Péter feltűnt a hazai politikai élet látómezején, azóta számos jelét adta, ha nem is a szellemi összeomlásnak, de a szellemi alkalmatlanságnak. Rövid Facebook bejegyzése azt jelzi, hogy
bagatellizálni és feledtetni kívánja a tusványosi rendezvényt
és Orbán Viktor ott elhangzott beszédét. Ezért is örülök, hogy életben tartjuk ezt a témát. A rangos eseményt így kommentálta Magyar Péter: „Menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges. Köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország! Csodaszép hétvégét!”
A tiszás miniszterelnök rövid és sértő reagálása érthető, ugyanis politikai térlátás, intelligencia, műveltség és tehetség dolgában nincs egy súlycsoportban Orbán Viktorral. Az állítólagos nemzeti-keresztény elköteleződéséhez pedig
kevés az, hogy buzgón lengeti a magyar trikolórt.
Nem emlékszem, hogy a beszédeiben egyszer is elhangzott volna egy orbáni színvonalú eszmefuttatás vagy gondolat. Szomorú, hogy a polgári „demokrácia” felkészületlen kalandorokat is képes a hatalom csúcsára emelni.
− Már egy liberális véleményvállalat is leleplezte a Tisza-kormány szellemi beszűkültségét. Azt írják: a 17. Alaptörvény-módosítás nem orvosolta az Alkotmánybíróság legsúlyosabb problémáját, „így kétharmad birtokában továbbra is kompromisszum és egyeztetés nélkül bárki megválasztható” a testület tagjává. Mikorra válhat tömegessé a felismerés: a Tisza-kompánia alkalmatlan az ország vezetésére?
− Ez ma a legfontosabb kérdések egyike. A parlamenti Tisza-frakció olyan, mint az a társaság, ahol vak vezet világtalant. Igaz, a vezető sokat beszél, és botrányos kijelentésekkel igyekszik lejáratni a Tisztelt Ház maradék tekintélyét, miközben a
tábora bólogat és lelkesen tapsol.
„Köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország!” – írta Magyar Péter az említett bejegyzésben. És tényleg van mit köszönnie azoknak a szavazóknak, akik miniszterelnököt csináltak olyanból, aki útszéli hangon beszél másokról, aki titokban lehallgatta a saját feleségét, hazánk igazságügyi miniszterét, majd a felvételt nyilvánosságra hozta, aki egy általa einstandolt mobiltelefont képes volt a Dunába dobni, és a
mentelmi joga mögé bújva, évek óta menekül
az igazságszolgáltatás elől.
Ilyen előzmények után nem kellett különösebb jóstehetség ahhoz a felismeréshez, hogy kezébe nem szabad odaadni a kormányrudat. A választók többségétől ez hiba volt, de bízhatunk abban, hogy a rossz kormányzás, az önkényuralmi intézkedések miatt belátható időn belül fordul a kocka.
− Mára kiderült: teljesen fölösleges volt az államelnök elüldözése: az utód megtalálása vergődéssé vált. A garnitúra újabb és újabb nevetségessé válása mennyiben segíti a fiatalokat választási tévedésük felismerésében?
− Nem kívánom a hazánknak, de szerintem nem ez volt Magyar Péter utolsó ballépése. Tartok tőle, hogy brüsszeli támogatással a háta mögött sok nehéz hónapot szerez még nekünk. A Tisza Párttal szimpatizáló fiatalokhoz eddig sem jutottak el a nemzeti oldal figyelmeztető információi, és most, hogy a közszolgálati médiumokat is megszállták a tiszások, feltehető, hogy
sok fiatal inkább a propagandának hisz, mint a saját szemének.
Lehet, hogy a kijózanodás folyamata nem lesz gyors, de hogy bekövetkezik, abban biztos vagyok.
Címkép: Gondola