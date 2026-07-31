Véleményvállalat is jelezte, hogy szellemi beszűkülést tapasztal

Szerző: Gondola

2026. július 31. 11:09

Érdemi vita helyett címkézés zajlik a honi belpolitikai élet baloldalán. Tapasztaltunk már ilyet az 1990-es évek első felében. Ahhoz képest azonban a mostani színvonal sokkal alacsonyabb.

Bűncselekmény a kizárólagos hatalomgyakorlásra való törekvés − rögzítette Orbán Viktor a Tusványoson. A jogállam helyreállításakor ennek nagy jelentősége lesz − vetítette előre. Bánó Attila Európa-érmes publicistát kérdezte a Gondola.

− Szerkesztő úr, a Tisza-miniszterelnök nem tudott válaszolni Orbán Viktor tusványosi beszédére. Egy, valamelyik beszédírója által előre megírt, asztalfiókból elővett nyúlfarknyi szitkozódást vetett oda választóinak. Mennyiben jele ez a szellemi összeomlás kezdetének?

− Amióta Magyar Péter feltűnt a hazai politikai élet látómezején, azóta számos jelét adta, ha nem is a szellemi összeomlásnak, de a szellemi alkalmatlanságnak. Rövid Facebook bejegyzése azt jelzi, hogy

bagatellizálni és feledtetni kívánja a tusványosi rendezvényt

és Orbán Viktor ott elhangzott beszédét. Ezért is örülök, hogy életben tartjuk ezt a témát. A rangos eseményt így kommentálta Magyar Péter: „Menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges. Köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország! Csodaszép hétvégét!”

A tiszás miniszterelnök rövid és sértő reagálása érthető, ugyanis politikai térlátás, intelligencia, műveltség és tehetség dolgában nincs egy súlycsoportban Orbán Viktorral. Az állítólagos nemzeti-keresztény elköteleződéséhez pedig

kevés az, hogy buzgón lengeti a magyar trikolórt.

Nem emlékszem, hogy a beszédeiben egyszer is elhangzott volna egy orbáni színvonalú eszmefuttatás vagy gondolat. Szomorú, hogy a polgári „demokrácia” felkészületlen kalandorokat is képes a hatalom csúcsára emelni.

− Már egy liberális véleményvállalat is leleplezte a Tisza-kormány szellemi beszűkültségét. Azt írják: a 17. Alaptörvény-módosítás nem orvosolta az Alkotmánybíróság legsúlyosabb problémáját, „így kétharmad birtokában továbbra is kompromisszum és egyeztetés nélkül bárki megválasztható” a testület tagjává. Mikorra válhat tömegessé a felismerés: a Tisza-kompánia alkalmatlan az ország vezetésére?

− Ez ma a legfontosabb kérdések egyike. A parlamenti Tisza-frakció olyan, mint az a társaság, ahol vak vezet világtalant. Igaz, a vezető sokat beszél, és botrányos kijelentésekkel igyekszik lejáratni a Tisztelt Ház maradék tekintélyét, miközben a

tábora bólogat és lelkesen tapsol.

„Köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország!” – írta Magyar Péter az említett bejegyzésben. És tényleg van mit köszönnie azoknak a szavazóknak, akik miniszterelnököt csináltak olyanból, aki útszéli hangon beszél másokról, aki titokban lehallgatta a saját feleségét, hazánk igazságügyi miniszterét, majd a felvételt nyilvánosságra hozta, aki egy általa einstandolt mobiltelefont képes volt a Dunába dobni, és a

mentelmi joga mögé bújva, évek óta menekül

az igazságszolgáltatás elől.

Ilyen előzmények után nem kellett különösebb jóstehetség ahhoz a felismeréshez, hogy kezébe nem szabad odaadni a kormányrudat. A választók többségétől ez hiba volt, de bízhatunk abban, hogy a rossz kormányzás, az önkényuralmi intézkedések miatt belátható időn belül fordul a kocka.

− Mára kiderült: teljesen fölösleges volt az államelnök elüldözése: az utód megtalálása vergődéssé vált. A garnitúra újabb és újabb nevetségessé válása mennyiben segíti a fiatalokat választási tévedésük felismerésében?

− Nem kívánom a hazánknak, de szerintem nem ez volt Magyar Péter utolsó ballépése. Tartok tőle, hogy brüsszeli támogatással a háta mögött sok nehéz hónapot szerez még nekünk. A Tisza Párttal szimpatizáló fiatalokhoz eddig sem jutottak el a nemzeti oldal figyelmeztető információi, és most, hogy a közszolgálati médiumokat is megszállták a tiszások, feltehető, hogy

sok fiatal inkább a propagandának hisz, mint a saját szemének.

Lehet, hogy a kijózanodás folyamata nem lesz gyors, de hogy bekövetkezik, abban biztos vagyok.

Címkép: Gondola