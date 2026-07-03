Áder János azt várja, hogy Magyar Péter kérjen tőle bocsánatot

Szerző: Gondola

2026. július 3. 19:04

Magyar Péter miniszterelnökkel szembejött a valóság - immár másodszor. Először a jelenlegi államfő megbuktatási kísérletével szenvedet kudarcot, most egy korábbi államelnök megbírálása miatt főhet a feje.

„Továbbra is várom a bizonyítékokat vagy a bocsánatkérést” – ennyit válaszolt Áder János a Telex kérdéseire.

Az MTI péntekent ezt írta: Áder János egy igazi közpénzhorgász: adófizetői milliárdokból felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és

milliárdokat szór el rendezvényekre. "Ennek vége" - közölte Magyar Péter miniszterelnök

pénteken a Facebook-oldalán.

A volt köztársasági elnök csütörtökön arra szólította fel Magyar Pétert, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot.

A kormányfő véleményét a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón kérdezték arról, hogy

Áder János alkotmányos puccsnak tartja a Sulyok Tamás államfő körüli helyzetet.

Magyar Péter úgy reagált: érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével

a hozzá köthető "milliárdos pénzszivattyú-alapítvány" is állami fenntartásba kerül, és "elesik egy nagy bevételtől ő is meg a sameszai is".

Azt mondta, az Áder János vezette Kék Bolygó Alapítványból "évek óta lapátolták ki a közpénzt". Nem elég, hogy a volt államfő kapja a havi hatmillió forintját, hogy másfél milliárd forintért felújítottak neki a magyar emberek egy villát, hogy

jár neki sofőr, komornyik, neki még kellett egy alapítvány, egy tőkealap is

- tette hozzá Magyar Péter, hiteltelennek minősítve Áder János szavait az MTI pénteki közleménye szerint.

Címkép: Áder János - facebook