Gól 165 meccs után?! Malo Gusto először talált be karrierje során - a Chelsea kiütötte a Wolverhamptont

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 9. 10:37

A Chelsea 3-0-s győzelmet aratott a menedzser nélküli Wolverhampton felett a Premier League 11. fordulójában, ezzel feljött a tabella második helyére. A londoniak hőse ezúttal a francia jobbhátvéd, Malo Gusto volt, aki 165. profi mérkőzésén szerezte meg pályafutása első gólját.

Nehézkes kezdés után jött a gólzápor

A Stamford Bridge közönsége az első félidő végén még füttyel kísérte le a csapatot, hiszen a Chelsea nehezen talált fogást a szervezetten védekező Wolveson. Bár Enzo Fernández és Alejandro Garnacho többször is próbálkozott, a vezető találat sokáig váratott magára.

A fordulás után azonban megtört a jég: az 51. percben Garnacho beadását Gusto fejelte a kapuba, megszerezve ezzel első gólját kék mezben. A hazaiak ezzel lendületbe jöttek: a csereként beállt Estevão Willian mindössze 68 másodperccel pályára lépése után gólpasszt adott Joao Pedrónak, majd a hajrában Garnacho újabb remek kontrát vezetett, amelyből Pedro Neto állította be a 3–0-s végeredményt.

A Chelsea így 11 forduló után 20 ponttal a második helyen áll, míg a Wolves továbbra is utolsó, mindössze két ponttal.

Gusto végre betalált - Maresca is meglepődött

A mérkőzés egyik legemlékezetesebb pillanata Gusto fejese volt – nemcsak a szurkolók, hanem Enzo Maresca vezetőedző is meglepetten reagált.

„Végre!” – mondta nevetve Maresca a Sky Sportsnak, majd folytatta:

„Tudjuk, hogy szeretünk a szélső hátvédekkel támadni, és most Malo kihasználta a helyzetét. Fontos játékosunk, mert sokoldalúvá teszi a csapatot.”

Megszűnt Európa egyik leghosszabb gólcsendje

Malo Gusto korábban már maga is viccelődött gólínségével, hiszen a Transfermarkt adatai szerint 165 mérkőzésen keresztül nem talált be - ezzel Európa egyik leghosszabb „gólcsendjét” tartotta. Most azonban megtört a jég, és a francia védő önbizalma is új lendületet kaphat.

A menedzser hangsúlyozta, hogy a csapatnak idén nem egyetlen klasszikus gólvágóra, hanem kollektív teljesítményre kell építenie:

„Nem rendelkezünk olyan csatárral, mint Haaland. Ezért minden játékostól elvárom, hogy hozzájáruljon a gólokhoz. Ez a kulcs a Bajnokok Ligája-kvalifikációhoz.”

Edző nélkül szenvedett a Wolves

A Wolverhampton ideiglenesen James Collins és Richard Walker irányítása alatt lépett pályára, amíg a klub várhatóan bejelenti a Middlesbrough-tól érkező Rob Edwards kinevezését.

A „farkasok” becsülettel védekeztek, de támadásban teljesen veszélytelenek voltak: az első lövésükre 61 percet kellett várni, végül mindössze három kísérletük volt, egy sem találta el a kaput.

Az újdonsült vezetőedzőnek nem lesz könnyű dolga. Bár Edwards egykori Wolves-játékosként igazi „hazatérő hős”, csapata kilátásai igen borúsak: a Premier League történetében még egyetlen klub sem maradt bent, amely 11 forduló után csupán két ponttal állt.

Hogyan tovább?

A válogatott szünet után a Chelsea november 22-én a Burnley otthonába látogat, majd a következő héten a Bajnokok Ligájában a Barcelonát fogadja.

A Wolves eközben a Crystal Palace-t látja vendégül a Molineux Stadionban, és új edzője számára ez lehet az első alkalom, hogy irányítsa a csapatot.