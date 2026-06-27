Dicsérjük Szent László királyt!
Szent László napján mutatták be az Uránia Nemzeti Filszínházban a Dicsérjük Szent László királyt című dokumentumfilmet. Az alkotás rendezője Bujdosó Erika Ágnes.
A filmet bemutató szöveg rögzíti: Szent László daliás termetű, erős kezű lovagkirály volt, aki folytatta Szent István egyházépítő munkáját. Törvényeket hozott,
az ország külső-belső ellenségeivel leszámolt.
Erényességét és vallásosságát legendák övezték, 1192. június 27-én szentté avatták. Sírjához királyok zarándokoltak, és számos templom falára kerültek legendáját megörökítő freskók.
Kultuszát a mai napig ápolják, tisztelettel őrizzük emlékét.
2021 nyarán magyarországi és székely fiatalok lovas zarándoklatra indulnak Szent László nyomában. Útjukon székelyföldi templomok lelkészei fejtik meg
a legendát ábrázoló freskók szimbolikus jelentéseinek titkait, lelki-szellemi mondanivalóját.
Zarándoklat lóháton, múlt és jelen között, a lélek legmélyebb rétegein át.
Szent László szobra Somogyvárt - Molnár Pál felvétele
Előadók: Demeter Sándor Lóránd, Dezső Tibor Attila, Fülöp Szabolcs, Kelemen Éva, Kincses Kálmán
Lovagoltak és énekeltek: a zarándokok
Szent László: Félegyházi Botond
Leány: Eördögh Virág Magdolna
Kun vitéz: Gyöngyi Balázs István
Harcosok: a Mecsek Lándzsája hagyományőrző csoport Fábos Bence vezetésével
Zene: Kászoniné Fejős Gabriella és zenekara; tárogatón Kovács Sándor
A zarándoklatot szervezték: Eördögh András, Kincses Kálmán, Nyulas Imre
Producerek: Bujdosó Erika Ágnes, Eördögh András, Kincses Kálmán
Kincses Kálmán szavaival: „A szentlászlói üzenet a megtisztulásra hívó és önmagunk fölé emelkedő emberi létnek a magasiskolája.”
Forgalmazó: Cifra Produkció
Címkép: Szent László hermája a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A fej-ereklyetartó a Lászlót szentté avattató III. Béla arcvonásait őrzi, a herma belsejében a szent király koponyája pihen - Molnár Pál felvétele