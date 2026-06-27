Dicsérjük Szent László királyt!

Szerző: Gondola
2026. június 27. 13:07
Magyar és székely fiatalok alkottak dokumentumfilmet Szent László királyról. A mű egy lovas zarándoklaton készült, ifjaink erdélyi - székelyföldi - templomokat kerestek föl, ott megcsodálták a szent uralkodót ábrázoló freskókat, szobrokat.

Szent László napján mutatták be az Uránia Nemzeti Filszínházban a Dicsérjük Szent László királyt című dokumentumfilmet. Az alkotás rendezője Bujdosó Erika Ágnes.

A filmet bemutató szöveg rögzíti: Szent László daliás termetű, erős kezű lovagkirály volt, aki folytatta Szent István egyházépítő munkáját. Törvényeket hozott,

az ország külső-belső ellenségeivel leszámolt.

Erényességét és vallásosságát legendák övezték, 1192. június 27-én szentté avatták. Sírjához királyok zarándokoltak, és számos templom falára kerültek legendáját megörökítő freskók.

Kultuszát a mai napig ápolják, tisztelettel őrizzük emlékét.

2021 nyarán magyarországi és székely fiatalok lovas zarándoklatra indulnak Szent László nyomában. Útjukon székelyföldi templomok lelkészei fejtik meg

a legendát ábrázoló freskók szimbolikus jelentéseinek titkait, lelki-szellemi mondanivalóját.

Zarándoklat lóháton, múlt és jelen között, a lélek legmélyebb rétegein át.

Szent László szobra Somogyvárt - Molnár Pál felvétele

Előadók: Demeter Sándor Lóránd, Dezső Tibor Attila, Fülöp Szabolcs, Kelemen Éva, Kincses Kálmán

Lovagoltak és énekeltek: a zarándokok

Szent László: Félegyházi Botond

Leány: Eördögh Virág Magdolna

Kun vitéz: Gyöngyi Balázs István

szent

Harcosok: a Mecsek Lándzsája hagyományőrző csoport Fábos Bence vezetésével

Zene: Kászoniné Fejős Gabriella és zenekara; tárogatón Kovács Sándor

A zarándoklatot szervezték: Eördögh András, Kincses Kálmán, Nyulas Imre

Producerek: Bujdosó Erika Ágnes, Eördögh András, Kincses Kálmán

Kincses Kálmán szavaival: „A szentlászlói üzenet a megtisztulásra hívó és önmagunk fölé emelkedő emberi létnek a magasiskolája.”

Forgalmazó: Cifra Produkció

Címkép: Szent László hermája a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A fej-ereklyetartó a Lászlót szentté avattató III. Béla arcvonásait őrzi, a herma belsejében a szent király koponyája pihen - Molnár Pál felvétele

Címkék:

Podcast

Mások ezeket olvassák