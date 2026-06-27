Dicsérjük Szent László királyt!

Szerző: Gondola

2026. június 27. 13:07

Magyar és székely fiatalok alkottak dokumentumfilmet Szent László királyról. A mű egy lovas zarándoklaton készült, ifjaink erdélyi - székelyföldi - templomokat kerestek föl, ott megcsodálták a szent uralkodót ábrázoló freskókat, szobrokat.