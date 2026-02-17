Elhunyt a legendás Robert Duvall

Szerző: Gondola

Robert Duvall, a többszörös Oscar-, Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színész 95 éves korában hunyt el.

Duvall 1931-ben született egy katonacsaládba, az ötvenes években a koreai háborúban szolgált, majd 1955-től a New York-i Neighbourhood Playhouse-ban tanult, ahol Dustin Hoffmannal és Gene Hackmannel barátkozott. Első filmszerepét 1962-ben a Ne bántsátok a feketerigót! című alkotásban kapta, majd főként színházban szerepelt.

1969-ben ismerkedett meg Francis Ford Coppolával, akivel A Keresztapa és az Apokalipszis most című filmekben dolgozott együtt, mindkettőért Oscar-jelölést kapott.

1983-ban Az Úr kegyelméből című filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat.

Magánéletében négyszer házasodott, első három házassága válással végződött. 1996-ban ismerte meg negyedik feleségét, Luciana Pedrazát, akivel 2005-ben házasodtak össze, és életük végéig boldogan éltek együtt. Gyermeke nem született, de karrierjének sikere és szeretetteljes házassága révén teljes életet élt.